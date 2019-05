Aseguran que el paro general fue el de mayor acatamiento en la gestión Macri

Calles casi desiertas en el microcentro y en arterias aledañas, basura que desbordaba en algunos contenedores, poca circulación de vehículos y escaso movimiento, fueron las postales de una Paraná que amaneció casi con el ritmo de un domingo. Sin colectivos, los trabajadores públicos, del sector privado, estudiantes y aquellos dedicados a la actividad independiente, que se trasladan desde los barrios y de otras localidades vecinas no pudieron movilizarse con normalidad, lo que hizo que el paro general tuviera un alto acatamiento. Así se vivió en la capital entrerriana la quinta huelga de 24 horas convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el gobierno de Mauricio Macri.





La medida tuvo una fuerte incidencia en el sector bancario, al igual que en las escuelas públicas de toda la provincia ya que según datos brindados por Agmer el nivel promedio de adhesión de la docencia en Entre Ríos rondó el 92%.





Durante la jornada de huelga se pudieron observar locales abiertos, pero escaso movimiento por lo menos en la zona de la Peatonal. Taxistas y remiseros trabajaron con normalidad, pero en un primer sondeo UNO pudo determinar que hubo poca demanda de viajes. La zona de la terminal de ómnibus amaneció paralizada, y esta situación contribuyó a que el paro fuera masivo.





La mayoría de los gremios consultados coincidieron en señalar que se trató del paro más contundente contra la administración Cambiemos.









En otras localidades





En la ciudad de Concepción del Uruguay se vieron afectados los mismos servicios, no hubo clases ni circulación de colectivos, mientras que agentes de hospitales públicos cumplieron con retenciones pero garantizando las guardias mínimas, se indicó a este medio.

En la zona noreste un grupo de gremios instaló una olla popular para denunciar el ajuste, los tarifazos y los despidos del partido gobernante.





En Gualeguaychú no hubo recolección de residuos y se replicó la modalidad de la olla popular con una concentración en la plaza San Martín. Aunque en esa localidad hubo voces que se opusieron a la huelga, como lo fue el caso del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú, que en un comunicado advirtió: "Paralizando la actividad solo se logrará destruir a las pymes y al empleo".









Ollas populares en los barrios





La característica de la jornada de protesta, que coincidió con los 50 años del Cordobazo, fueron las ollas populares organizadas en distintos barrios de la ciudad de Paraná. Sin convocatoria a movilizarse, los gremios agrupados en la CGT Regional Paraná, la CTA Entre Ríos y Autónoma, la Asociación de Trabajadores del Estado, la Unión del Personal Civil de la Nación, Agmer y las organizaciones sociales, formularon críticas a las políticas oficiales alineadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).





Desde temprano y hasta el mediodía inclusive se invitó a participar a los vecinos para luego compartir un plato de guiso. Las concentraciones se realizaron en calle Ituzaingó y Ameghino; Laprida y Osinalde; el monumento a Gregoria Pérez, en Bajada Grande; en el Parque Industrial; la plaza principal del barrió Capibá; en bulevar Perette frente a un hipermercado; en calle Miguel David; en Lomas del Mirador y en La Toma Nueva.





"El acatamiento fue muy grande, pero el lado más positivo fue el nivel de movilización que hubo a lo largo y a lo ancho de todo el país. No solamente las organizaciones sociales con sus ollas populares y nosotros acompañando la situación en cada uno de los barrios: ahí es donde se ve cada vez más la crisis económica y la emergencia", dijo el secretario general de ATE Entre Ríos y de la CTA-Autónoma, Oscar Muntes.





Según el dirigente quedó claro que "el hambre es un crimen en la República Argentina", y explicó que llevar esta actividad a los barrios "demuestra que la situación de la Argentina es extremadamente compleja".





Muntes señaló que el objetivo de todo el arco sindical y las organizaciones es "parar el plan económico de Macri, pese a que no lo vaya a modificar de acá al fin de la gestión. Pero hemos logrado cosas importantes, como parar los tarifazos y parar lo que tenía previsto porque iba camino a una catástrofe en la República Argentina. En nuestro país no debe gobernar más el FMI y el modelo neoliberal se frena con movilización en las calles. No alcanza solamente con el paro".





Consultado por el comportamiento de los trabajadores no agremiados y su respuesta al paro, el dirigente consideró: "Son parte del pueblo y tienen nuestras mismas problemáticas. Pero notamos el gran miedo que hay a perder el trabajo y a que la situación económica empeore. Hay una incertidumbre general en la población. Se superó el miedo a no tener salud pública, a la educación pública. Esta situación atemoriza, porque cuando hablamos con diferentes sectores nos transmiten su miedo de perder el trabajo".





"El paro fue del 100%", advirtieron desde la UTA



La conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), seccional Entre Ríos, informó a UNO sobre el impacto del paro en el transporte de corta, media y larga distancia. Según el secretario adjunto del gremio, Sergio Groh, la adhesión fue "del 100%, no anduvo ni un coche trabajando y por suerte se desarrolló todo con normalidad".

El gremialista evaluó como positiva la protesta: "Sobre todo porque al no prestarse el servicio la huelga siempre es importante. Cada vez que haya un paro de la CGT nos vamos a adherir".

Groh consignó que el servicio de larga distancia y provinciales se retomaba después de la medianoche, en tanto que el colectivo urbano de pasajeros reanudaba su actividad a partir de las 4.30.

"Seguimos con el reclamo por el impuesto a las Ganancias, que está afectando a los trabajadores con más antigüedad", indicó.