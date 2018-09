Aseguran que crecieron las denuncias por discriminación en el ámbito escolar

Las relaciones humanas siempre son propicias a conflictos, sin importar el ámbito donde se desarrollen, siendo una de las características que nos distinguen como especie. Pero suele suceder muchas veces que se supera el límite que existe entre una mera disputa y el agravio, la falta de tolerancia, el ataque o el tratamiento desigual por razones de índole racial, xenófoba, religiosa, ideológica, de género y otras que se encuadren como prácticas discriminatorias. El Instituto Nacional contra la Discriminación , la Xenofobia y el Racismo (Inadi) tiene por objeto elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, impulsando y llevando a cabo políticas públicas federales y transversales articuladas por la sociedad civil, y orientadas a lograr una sociedad diversa e igualitaria. De acuerdo a datos proporcionados por la delegación Entre Ríos del Inadi, en lo que va del año se registraron 129 trámites, de los cuales 104 corresponden a consultas que se resolvieron o están en vía de resolución a través de gestiones, resoluciones, así como también del trabajo en red con organismos u organizaciones. El relevamiento –que todavía no quedó reflejado en estadísticas oficiales– sumó hasta ahora 25 denuncias, pero el número puede llegar a variar en el cierre del año.

"Este año se ha dado mucho la discriminación en el ámbito escolar. El Inadi tiene una campaña que diseñó con Unicef que se llama #NoDaCompartir, que apunta al cyberbullying. Entonces nos asociamos con el Ministerio de Modernización para luego llevar la campaña a las escuelas; todas las escuelas que estén interesadas se pueden comunicar con la delegación para que vayamos a los establecimientos a hablar de estas cuestiones y además los equipos de Modernización dictan talleres y enseñan el uso seguro de la navegación", afirmó la delegada del Inadi Entre Ríos, Silvia Campos.

La discriminación a niños y niñas con discapacidad, también en el ámbito escolar, representa uno de los mayores desafíos: una de las principales dificultades se da porque las instituciones no están capacitados para recibirlos. Campos explicó que se busca articular con el Consejo General de Educación (CGE), y por otro lado, sostuvo que el perfil de trabajo de la delegación apunta a la gestión. "No es la denuncia por la denuncia misma, sino que tratamos de llevarle una solución rápida y eficaz a la gente. Imaginate un chico en edad escolar no puede perder un año de escuela. Tenemos un perfil más dialoguista, estamos tratando de implementar ese sistema de generar espacios de diálogo. A muchas cuestiones las solucionamos convocando a la gente, en lo que denominamos espacio de diálogo Inadi".