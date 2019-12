Asamblea: sin colectivos entre las 17 y las 20

La asamblea de trabajadores de choferes de UTA que se convoca desde las 17, ya sabe que el sector empresarial de transporte urbano de pasajeros de Paraná, no realizó ninguna mejora, por lo que habrá desde ese momento una retención de servicios hasta las 20 de este día jueves.

Se informó a UNO desde la UTA que los trabajadores del volante decidieron continuar con la asamblea que determinó también la parada de los micros en los finales de los ramales.

De esta manera, por la asamblea existente y por la falta de respuestas del sector empresarial, no solo es que no habrá servicios de colectivos entre las 17 y las 20 de este jueves. Pero en caso de no existir otra propuesta, se adelantó que el servicio inicial de las 4 de este viernes no saldrá a las calles, habida cuenta de la asamblea que derivará en la retención de servicios entre el arranque de la actividad y las 8 de la mañana.

