Artusi criticó la reducción de la carga impositiva en la luz y Bonatto le salió al cruce

El Senador por el departamento Uruguay, René Bonatto (PJ Uruguay), cruzó al diputado de Cambiemos José Artusi, por sus críticas al Decreto 1157 que reduce un 50 por ciento la carga impositiva del Fondo de Desarrollo Eléctrico para las facturas de energía eléctrica. El Legislador de Cambiemos había señalado que era un decreto necesario pero insuficiente.





El senador René Bonatto (PJ – Uruguay), respondió a las críticas señalando que "Artusi sigue filosofando para el espejo, no sale a la calle y además ignora la problemática de la mayoría de la gente. No hay que ser muy erudito para entender que si uno sube un precio el 1000 por ciento (es decir lo que valía 100 ahora vale casi 1100), eso va a golpear en la economía de los usuarios".





Bonatto ejemplificó "en un almacén de la ciudad de Caseros llegó una boleta de luz de más de 20000 pesos que su propietaria no puede pagar, se está sintiendo en las pequeñas industrias, en todas nuestras ciudades hay locales comerciales vacíos porque no se aguantan los costos" y se preguntó "si las cargas impositivas son las mismas que había antes porqué la gente no puede pagar, es por el IVA, por el Fondo de Desarrollo Eléctrico o es porque subieron el megavatio a casi 1100 pesos cuando valía 100".





El Senador del departamento Uruguay valoró la iniciativa del gobernador Gustavo Bordet, "al contribuir con una reducción del fondo de desarrollo que supondrá un ahorro del 5 por ciento para los usuarios, también la decisión de no actualizar los costos operativos de la empresa distribuidora y de las cooperativas eléctricas, a pesar que sólo los costos de combustible aumentaron más del 15 por ciento en 3 meses".





Bonatto manifestó que "hay un problema de fondo con el gobierno de Cambiemos porque no tienen una formación política que les permita ver la problemática del globo; liberan el precio de los combustibles cuando el petróleo sube, se abren al mundo cuando todas las economías son proteccionistas, favorecen las inversiones financieras y no saben que el capital se va cuando hay ganancias, por eso efectivamente llegan al Fondo Monetario Internacional que les va a decir recorten acá, ajusten allá, todo en detrimento de los ingresos de los trabajadores".





El Senador peronista sentenció que "en ese cuadro, mirándose al espejo, está el diputado Artusi, alejado totalmente de la realidad, filosofando con su computadora en la mano, lejos de las necesidades, lejos del pueblo que sufre por la impericia y la incompetencia de un gobierno que no sabe qué hacer", finalizó.