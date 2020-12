Artesanos piden que les permitan hacer la tradicional Feria de Navidad en la Plaza

En Paraná hay unas 150 personas que están nucleadas en las cuatro ferias de la capital provincial: El Ceibal, Carlos Álvarez, Inti y el Centro de Artesanos. No obstante, en la actualidad solo hay 25 que están en condiciones de ofrecer sus productos y pidieron a la Municipalidad poder montar la tradicional Feria de Navidad en la Plaza 1° de Mayo, tal como se viene haciendo desde hace 40 años, sin obtener una respuesta favorable, lo que les genera una fuerte preocupación.

Al respecto Marina Giménez, referente de El Ceibal, contó a UNO que presentaron una nota formal con el pedido para poder trabajar desde el próximo lunes hasta el viernes 24, realizando la feria con el distanciamiento social entre cada puesto y cumpliendo con los protocolos correspondientes. “Varios de los artesanos son personas mayores, que no van a participar porque integran el grupo de riesgo. Y además hay muchos que al no poder seguir ofreciendo sus artesanías o no conseguir insumos, se están dedicando a otra cosa, como a hacer changas o trabajos de pintura y mantenimiento, preparar viandas, limpiar casas. Solo somos 25 los que participaríamos de la feria, sin ocupar demasiado espacio, en un lugar al aire libre y garantizando el distanciamiento social, pero no podemos acceder a que nos den el permiso. Hay funcionarios que están de acuerdo con que se haga esta feria, que es cultura, tradición y le da un valor agregado a la ciudad, pero hay quienes no quieren”, lamentó.

Difícil situación

La situación económica para muchos de los artesanos locales se tornó muy difícil, ya que la mayoría vivía al día con lo que iba produciendo y vendiendo. Tal es el caso de Javier, quien en los últimos 30 años se ganó su sustento tallando mates. No tiene ningún tipo de ingresos desde hace meses, y si bien sabe que la Navidad es una fecha fuerte, debido a la gran demanda, no consigue la materia prima para seguir con su labor habitual, por lo que ahora se dedicó a elaborar comida que ofrece a sus conocidos. “El mate que yo compraba venía de Brasil y ahora es difícil adquirirlo porque están cerradas las fronteras. Encontré a un posible proveedor en Córdoba, pero la calabaza que compraba a 100 pesos antes de la pandemia él la vendía a 400 pesos. Si tengo que trasladarlo al valor de venta, no sé si podré vender”, comentó a UNO, con visible desazón.

“Han subido muchísimo los insumos en todo este año, como es el caso del metal o del cuero”, acotó Marina Giménez, quien se apenó por la pérdida de los oficios que esto genera.

Por otra parte, contó que si bien todavía no tuvieron una respuesta oficial, ya recibieron una negativa para instalarse en la Plaza, y les ofrecieron como alternativa hacer la Feria en la zona de la Costanera, pero no están de acuerdo, ya que no es un sector en el que se pueda vender mucho en esta fecha. “Es un espacio que sirve para la feria de invierno, Semana Santa y otras fechas, pero ahora nadie va a irse hasta la Costanera a comprar un regalito”, observó.

artesanos.jpg Artesanos piden que les permitan hacer la tradicional Feria de Navidad en la Plaza

artesanos.jpg

artesanos.jpg

Expectativas

Según adelantaron desde la feria Carlos Álvarez, ayer se reunieron junto a referentes de Inti y de El Ceibal con concejales de la oposición, quienes les expresaron que tratarán el tema en la sesión que se realizará hoy.

“Tuvimos una reunión con los concejales y veremos qué pasa. Nosotros venimos hace más de 40 años haciendo la Feria Navideña en la Plaza 1° de Mayo. Siempre pagamos el alquiler de las carpas, y ahora sería a cielo abierto. Si tenemos que pagar el canon municipal, no tenemos problemas, pero queremos que nos dejen trabajar en un lugar comercial. Lo que pedimos es armar la Feria del 14 al 24 de diciembre, o de última del 18 al 24. También propusimos la plaza Alvear, aunque preferimos trabajar en la Plaza. Nosotros trabajamos con nuestras manos creando piezas únicas y no somos una competencia para los comercios”, manifestó Giménez.

Según destacó, hay familias que viven de esto, haciendo cosas en los rubros de cuero, bijou, cerámica, indumentaria, mates y bombillas, cestería, madera. “Es importante remarcar que el artesano no es competencia para los comerciantes. Los nuestros , son trabajos únicos que no los van a encontrar en un negocio; no es lo mismo que un vendedor ambulante, que ofrece una remera de clubes, por ejemplo. El artesano es cultura, es tradición, hace productos autóctonos de la ciudad, y estamos hablando de una Feria que se realiza hace más de 40 años”, subrayó.

“No estamos teniendo respuestas, ya pasó prácticamente esta semana y queremos empezar a trabajar el lunes. Estamos evaluando presentar un recurso de amparo. Hay locales gastronómicos a los que les permiten ocupar espacios públicos para trabajar, y está bien. No entendemos por qué nos niegan a nosotros la posibilidad de hacer nuestra Feria durante 10 o cinco días, previo a la Navidad en la Plaza”, dijo.