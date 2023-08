APS considera que la oferta municipal "no merece discusión"

Alejandra Levrand de la Asociación Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS) indicó que el cuerpo de delegados se reunió para transmitir la propuesta del Ejecutivo ala que consideró "desmejorada" respecto a la anterior ofrecida antes de las PASO que era de un 24% y ahora en la reunión ofrece un 20% desdoblado en agosto y septiembre, haciendo la salvedad que el salario mínimo garantizado de trabajadores cobrarían 20% de aumento en un solo tramo", explicó Levrand a Radio La Red Paraná (88.7).

"La propuesta no merece discusión. El escenario luego de las elecciones es otro y los y las trabajadoras sufrimos la devaluación del 22%. Pedimos 30% y cumplimiento de un acta paritaria de 2022 que se firmó en marzo en la que el Ejecutivo se comprometía a recuperar un 30% de salario que no nos fue otorgado durante 2020 y 2021. Estuvimos 18 meses sin aumento y solamente en paritarias anteriores se acordó devolver solo un 12%, 2% por mes hasta fin de año. En la propuesta nueva se agrega solo 1% correspondiente a esa devolución", argumentó.

La dirigente de APS dijo que el municipio "se ahorró ese dinero". "Queremos que vuelva al bolsillo del trabajador". En tanto señaló que se reclama porque el básico quedó muy lejos de la canasta básica. En ese punto indicó que la categoría 1 tiene un básico de $47.000; la 16 de $ 56.919 y la 24 de $105.000.

En tanto señaló que "50% de los trabajadores está alcanzado por el mínimo garantizado que es de $128.800. Si aceptamos la propuesta del ejecutivo del 10% queda en $150.000 con una canasta básica que está en $250.000".

"Nos debemos sincerar. Como gremio no queremos poner palos en la rueda pero al trabajador le decimos la verdad y la única verdad es que la realidad se ve en el día a día cuando va al supermercado y un kilo de azúcar está a $1.000. No estamos fantaseando", expresó.

No vamos a aceptar, salvo que se ofrezca algo que le sirva al trabajador, que incluya ese 22% perdido, más un porcentaje de recuperación acorde a lo que estamos pasando. Cerraremos agosto y no aventuraremos septiembre. El mes que viene pediremos a la patronal que nos vuelva a convocar y volveremos a discutir una vez que se sepan los índices de inflación. El gremio irá a escuchar la propuesta del Ejecutivo y nos movilizaremos para expresar nuestro descontento porque no queremos que nos tomen el pelo", puntualizó.