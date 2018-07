Aparecieron aportantes "truchos" de Cambiemos en Entre Ríos

El escándalo por los "aportantes truchos" a la campaña electoral de Cambiemos 2015 y 2017 en la provincia de Buenos Aires, que desencadenó dos investigaciones preliminares en la justicia federal, tiene su correlato también en Entre Ríos.





Cambiemos tuvo aportantes "truchos" en la provincia de Entre Rïos, según una investigación de Noticias Uno. Fueron detectados en el listado del Informe Financiero de la campaña electoral que consagró a la lista respaldada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, encabezada por Atilio Benedetti, Alicia Fregonese y Jorge Lacoste, como ganadora de las elecciones primarias -PASO- para diputados nacionales el 13 de agosto de 2017.





Las irregularidades encontradas ponen en tela de juicio la transparencia del financiamiento de la última campaña política de Cambiemos en la provincia. La irregularidad se conoció tras la investigación del periodista Juan Amorín para el sitio digital El Destape.





En la provincia, quien aparece como uno de los responsables económicos de la campaña, que debe responder ante la Justicia por las irregularidades del Informe de Financiamiento de Campaña, es el actual diputado provincial de Cambiemos, Joaquín La Madrid.





Vale destacar que el Informe Financiero de la campaña realizada para la elección general de octubre de 2017 figura "desaprobado", en los registros oficiales.





Hasta el momento, se detectó que, entre los 70 aportantes de la Lista Nº 502 C "Cambiemos Juntos", tres personas ya desmintieron haber efectuado aportes, aunque figuran como tales en el informe presentado por Cambiemos ante la Cámara Nacional Electoral (CNE), que declara un listado de contribuyentes que totalizan aportes por 2.021.000 de pesos.





Incluso, entre quienes negaron haber efectuado donaciones a la campaña se encuentra el hijo de un intendente de Cambiemos que figura con dos aportes que totalizan 50.000 pesos.





Otro dato sugestivo en medio de las denuncias de que han trascendido en otros distritos es que entre los aportantes de la campaña en Entre Ríos figuran más de una decena de personas que viven en otras provincias, en particular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.





Entre ellos, un exdirectivo del Banco Nación con fuertes vínculos con el Kirchnerismo. Se trata de Luis María Ribaya (aportó 10.000 pesos para las elecciones primarias de Cambiemos en Entre Ríos), un banquero de reconocida amistad con el exministro de Planificación Julio De Vido, aunque eso no le impidió a Atilio Benedetti recibir su aporte para la campaña.





Ribaya fue señalado –en la justicia- como quien abrió las cuentas de la hija de Cristina Fernández, Florencia Kirchner, en el Banco Galicia que manejaba, donde luego ingresaron los fondos millonarios.





Los casos confirmados





Los falsos aportantes, dos de los cuales curiosamente no viven en Entre Ríos, negaron haber realizado contribuciones económicas para la campaña electoral.





No aportaron dinero en efectivo, ni colaboraron con cheques, ni a través de depósito alguno en la cuenta del Banco Nación Nº 3900113413 Sucursal 2650 (Paraná) que la alianza electoral abrió el 21/07/2017 a esos fines, y en la cual esas personas figuran como titulares de aportes.





Se trata de Mirta Susana Novas DNI 11.473.415, que actualmente vive en una humilde vivienda de González Catán, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, quien aparece como aportante de una suma de 20.000 pesos mediante depósito efectuado el día 07/08/2017, pero la mujer dice que nunca realizó ese aporte.





Ante la consulta, Novas dijo: "No sé de qué me están hablando, no tengo nada que ver con esto. Ni siquiera conozco Entre Ríos, vivo en Buenos Aires".





Otra es Julieta Groso DNI 23.763.670 (cuyo apellido correcto es Grosso), que vive en la localidad de Charata, provincia de Chaco, tampoco realizó aportes, aunque aparece en el Informe financiero de Cambiemos como aportante de la campaña.





El esposo de la mujer, Walter Fontanellas, negó rotundamente que su esposa sea aportante de la campaña de Cambiemos en Entre Ríos: "Imposible", dijo.





Julieta Grosso aparece también con una donación a su nombre por 20.000 pesos, importe supuestamente depositado en la misma cuenta bancaria el día 30/08/2017, después de celebradas las elecciones primarias para las cuales se habría aportado.





Entre los aportantes de la campaña está el joven empresario Alejandro Ezequiel Maiocco, hijo del intendente de Victoria Domingo Maiocco.





Maiocco hijo figura con dos aportes, por una suma total de 50 mil pesos, realizados mediante dos depósitos bancarios: el primero, de 20 mil pesos el día 29 de agosto (dos semanas después de las PASO) y el segundo de 30.000 pesos el día 4 de septiembre (casi un mes después de las elecciones para las que supuestamente se donó el dinero).





El medio se contactó con Alejandro Maiocco y la primera respuesta ante la consulta periodística sobre si fue aportante a esa campaña electoral fue: "¿Aportes que figuran a nombre mío? ¿De qué montos son?, preguntó el hijo del intendente de Victoria, sin poder ocultar el total desconocimiento de la situación.





Maiocco dijo "no recordar haber depositado ese dinero" y le llamó la atención que la fecha de los depósitos "fuese posterior a la fecha de realización de las elecciones" "O sea que tampoco eran en la campaña", observó, y agregó: "Por eso me llama la atención".





"Yo no los hice", resumió, Maiocco, pese a que el depósito aparece realizado por una persona con su mismo nombre y DNI. Afirmó que iba a "consultar con su hermano", pero luego no se contactó con este medio.