Anunciaron más infraestructura en el Parque Escolar Berduc

"Vamos a trabajar en la construcción del complejo multideportivo que la ciudad de Paraná demanda y se merece", explicó. Fue durante un acto desarrollado ayer en ese histórico predio, con presencia de deportistas, directivos de clubes y autoridades docentes, entre otros. Bahl aseguró: "Es una obra posible, planificada, que venimos estudiando desde hace muchísimo tiempo, y decidimos incorporar al presupuesto. Lo hemos hablado con instituciones deportivas, con organizaciones, con deportistas, con profesores de Educación Física, con directivos de escuelas ... todos nos han dicho que Paraná necesita de instalaciones públicas de calidad para desarrollar sus actividades", remarcó el candidato a intendente del frente justicialista Creer.





"Una obra señera"





"Esta obra es la obra señera que va a marcar lo que queremos de Paraná, una ciudad con espacios públicos de calidad", remarcó Bahl. Dijo también que la iniciativa es una muestra más de cómo el gobierno provincial "ha trabajado sistemáticamente para mejorar la ciudad".





Luego agregó: "Lo vamos a hacer porque creemos en lo que hicimos y en lo que vamos a hacer, transformando Paraná en una ciudad sana, ordenada y sustentable... lo vamos a hacer durante los cuatro años, y no durante los últimos 30 días porque se viene una elección", agregó en alusión al intendente Sergio Varisco.





Por su parte, Bordet indicó: "La etapa que viene en Paraná, con Beto intendente y pudiendo trabajar juntos en la gobernación, será apasionante".





El mandatario destacó la importancia del parque. "Pocas ciudades en la provincia tienen enclavado en su núcleo urbano un parque de estas características y naturaleza. Cuando asumimos la gestión en el gobierno nos pusimos a trabajar para recuperar el parque, para ponerlo en valor, para poder hacer las obras que se necesitaban".





Palos para Varisco





"Sin embargo fue difícil; todo hubiese sido más sencillo si aquí en Paraná hubiese habido un intendente que trabajara codo a codo para poder llevar adelante estas acciones. Un intendente necesariamente tiene que estar involucrado en las actividades que se realizan en este parque", afirmó.





"Así es en toda la provincia, así trabajamos con todos los intendentes de cualquier color político, pero acá en Paraná no pudimos lograr esa sintonía fina para poder llevar adelante las obras que se necesitaban", subrayó el mandatario provincial.





En ese marco, consideró: "Se abre para adelante una gran expectativa y esto no es una promesa de campaña, porque a esto lo estamos haciendo, es una realidad tangible; aquí está la pileta de natación semiolímpica que disfrutan los chicos; todo lo que se ha hecho para el box, para el vóley, pero no alcanza; quien tiene que articular con los clubes y las instituciones es el municipio, que es el que está en contacto permanente todos los días con ellos; por eso confío que cuando Beto sea intendente, desde el primer día nos vamos a poner a trabajar para que el parque Berduc sea un centro de referencia deportiva, no solo en Paraná, sino en la provincia".





Bordet señaló que este parque "tiene una importancia superlativa desde el punto de vista del deporte de alto rendimiento", aunque destacó: "Hay abuelos que juegan al tejo, que vienen a realizar actividades recreativas y que en verano hacen aquagym en la pileta. Hay chicos de todas las escuelas que practican sus disciplinas deportivas. Hay chicos que se contienen a través de deportes que se realizan dentro del parque, y también es un espacio que tienen que aprovechar los clubes de Paraná porque muchas veces algunos de ellos no disponen de instalaciones, entonces esa relación entre la entidad deportiva y el parque tiene que darse".

El vicegobernador Adán Bahl destacó la inversión del gobierno provincial para mejorar la infraestructura del Parque Escolar Enrique Berduc, de la ciudad de Paraná, y anunció el compromiso de desarrollar "un proyecto superador, para profundizar todas las obras que ha hecho el gobierno provincial".