Anunciaron la construcción del Complejo Mutideportivo Paraná copy

El gobernador, Gustavo Bordet, y el candidato a intendente de Paraná, Adán Bahl, anunciaron este lunes la construcción de un Complejo Mutideportivo en el parque Berduc, de Paraná.





"Necesitamos recuperar los espacios públicos para los vecinos", afirmó Bahl, al presentar el proyecto en el campo deportivo de calle Salta.





"Estamos definiendo en este lugar, la Paraná futura que queremos que construiremos. junto al Gobierno de la Provincia, cada uno de ustedes, a través de nuestras instituciones. Una ciudad sana, ordenada y sustentable, trabajado codo a codo, durante los cuatro años de gobierno, y no en los últimos días antes de una elección", indicó.





A su turno, el gobernador Bordet señaló que no se trata de una promesa de campaña ya que está en marcha y hay actividades. "Pero no alcanza, quienes articular el trabajo con las instituciones es el municipio y no ha habido voluntad", expresó y agregó; "Queremos que esto sea un centro de referencia deportiva no sólo en Paraná sino en la provincia de Entre Ríos y darle el nivel que los deportistas se merecen".









Ampliaremos