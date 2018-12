Antes de los alegatos, Caudana se hizo cargo, pero desvinculó a su hijo

Un día antes de los alegatos, Elbio Gonzalo Caudana, considerado el jefe de organización dedicada a la venta de drogas, declaró ante los jueces federales Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros. Apuntó al policía Gustavo Pérez como el agente que estuvo a cargo de la investigación y dirigió las escuchas telefónicas. Dijo que el efectivo tiene algo personal y desafió: "¿Por qué no preguntan a gente que ha sido condenada por droga, por qué Pérez investiga a algunos y a otros no? Fíjense si es un buen policía. Poner a Pérez al frente de esta investigación fue como poner a Maradona a cuidar la cocaína", consignó ayer Análisis Digital.

Según esa pesquisa, Caudana era proveedor de cocaína de grupos menores con despliegue en los barrios Villa Mabel, calle Guido Marizza, Colonia Avellaneda, San Benito, Concordia y Federal. Además, según los policías, el principal acusado también era financiador. Otros integrantes con roles destacados en la causa son Walter Ramírez, estaba en la UP1 cumpliendo condena por el camión cargado con más de 600 kilos de marihuana que pasó una noche en calle Ramírez de Paraná. A él se lo acusa por facilitar contactos a Caudana para adquirir cocaína al por mayor en Buenos Aires y revenderla a los grupos menores. Ramírez también es pareja de Sandra Bernal, acusada de liderar la venta al menudeo en Villa Mabel. A ese grupo de roles principales, los representantes del Ministerio Público Fiscal, José Candioti y Leandro Ardoy, sumaron la participación de Natalia Bonasola como líder de la venta al menudeo en Concordia y Federal. Bonasola ya tiene una condena del año 2016, dictada por este mismo tribunal.





Me hago cargo

Según Análisis Digital, Gonzalo Caudana declaró casi una hora frente a los jueces. Empezó cerca de las 13.45 y terminó a las 14.40. Sólo aceptó las preguntas de su abogado defensor, Augusto Lafferriere, aunque terminó respondiendo algunas consultas de los jueces.

Primero contó sobre la primera detención que le hizo la Policía de Entre Ríos, por infracciones de tránsito, en el puesto caminero de Viale, sobre la ruta 18. Esa detención fue el 21 de septiembre de 2016, apenas unas semanas antes que lo detuvieran casi en el mismo lugar con 10,5 kilos de cocaína.

"Me pararon en el cruce de Viale. Eran como las 7.30 u 8. Primero fue el carné de conducir. Después fue la Póliza del seguro. Revisaron mi auto, la gente de Tóxicos trajo un can, lo pasaron y dio negativo. Dijeron que no estaba bien adiestrado y mandaron a pedir uno que tiene Gendarmería en el Túnel, pero también dio negativo. No me dejaban seguir si no le hacía una póliza nueva al auto y tenía que manejar una persona con carné. Estuve hasta las 17 ahí, hasta que llegó mi hijo que tenía carné".

"Con Matías tenía poca relación. Me iba a visitar una vez a la semana a la cárcel porque él iba al colegio. Después nos peleamos y estuvimos más de un año sin hablar. A finales de 2015 me dijo que quería trabajar y comenzó en la fábrica, pero la fábrica hacía como un año y medio que venía funcionando. Matías repartía. Yo fabricaba", aseguró.

Caudana dijo que además de la fábrica de hielo, hacía préstamos personales a remiseros "principalmente de la Terminal" y "a la comunidad gitana". Esos préstamos, según su relato, tenían que devolverse en cuotas diarias. "Matías cobraba cuentas atrasadas de esos préstamos. Yo nunca lo involucré en ningún trabajo ilegal. Si estuve detenido por cuestiones ilegales, fue para que mi hijo no pase lo que yo pasé. Así que no lo involucraría", afirmó frente a los jueces.

Sobre el episodio del 8 de octubre, cuando lo detuvieron en Villaguay con la droga, Caudana dijo que lo encapucharon y lo separaron de su pareja, Rosalía Sánchez. "El policía Mendoza me sacó un celular mío y lo enchufó en su auto, ahí le sacó información", aseguró. Después dijo que los testigos civiles de ese hecho mintieron. Nunca vimos cuando lo requisaron al auto ni que encontraran cosas. No hay fotos ni nada de eso porque es mentira. Son declaraciones mal intencionadas, hay que investigar a quien hay que investigar y no por ser hijo o pareja de alguien", se quejó, en referencia a los dos testigos civiles que en el tribunal complicaron la situación de su pareja Rosalía Sánchez.

"Nunca le di explicaciones a nadie. Siempre estuve solo. Nunca anduve en banda. La primera causa que tuve, a los dos minutos me hice cargo. Nunca le di participación a nadie, menos a un hijo ni a nadie que yo quiera. Porque lo que hice es para que no pasaran lo mismo que yo pasé cuando era joven", se defendió. "Me hago cargo de toda la droga que dice el jefe de la Federal que sacaron de la tapa del auto, de eso me hago cargo", subrayó.

"Matías no es mi mano derecha, es mi hijo. Cuando me pararon en Viale, antes de llamarlo a Matías llamé a miles de personas. Estaban todos durmiendo porque la noche anterior era la fiesta de la primavera", acotó. Luego apuntó al policía Pérez. "Tendría que fijarse el tribunal los antecedentes que tenemos con el cabo primero Pérez que investigó a mi señora, a mi hermano, que me amenazó, que su hijo que está en la UP tuvo problemas con nosotros. Ponerlo a Pérez al frente de esta causa fue como poner a Maradona a cuidar la cocaína. ¿Por qué no le preguntan a gente que ha sido condenada por droga? ¿Por qué Pérez y no otros policías?", desafió.

Agregó que los efectivos "mintieron" sobre su rol de financiador. "¿De dónde sacaron que yo iba a financiar a Concordia? Yo no podía financiar. Yo no le dije que iba a dar cuotas, dije que me lo pagaba después", recalcó sobre la comercialización con Bonasola.

También aseguró que la Policía le ofreció desvincular de la causa a su esposa y a su hijo antes de entrar a indagatoria con el juez Federal Leandro Ríos.





Sin relación con el negocio

El joven de 20 años aceptó preguntas. Dijo que trabajaba en la fábrica de hielo con su padre. Se reconoció consumidor de marihuana, por eso de su celular extrajeron fotos con flores de una planta y trozos de un ladrillo. Aseguró que de lunes a sábado repartía hielo o cobraba cuentas atrasadas. Dijo que su padre le pagaba 300 pesos por día. También se refirió al día que la Caminera detuvo a su padre en Viale. "Mi papá no podía seguir manejando porque tenía un carné trucho. Yo fui en camioneta hasta el lugar. Me llevó Juan Colliard. Fui al puesto caminero, lo encontré a mi papá, nos tuvieron como tres horas. Después seguimos hasta Concordia". Sobre el mapa de Entre Ríos con los puestos camineros marcados que se encontró en su teléfono, el joven Caudana dijo que tomó la imagen el día que socorrió a su padre en Viale. "Estaba a la vista de todo público, las saqué para conocer las rutas de Entre Ríos".

El fiscal Candioti le preguntó varias veces por conversaciones telefónicas con personas involucradas o rozadas por la causa, pero el hijo de Caudana negó todos los contactos por actividades ilegales y en algunos casos manifestó que se trataba de relaciones laborales. "Nunca vendí droga ni tampoco guardé nada. Desde chiquito que mi papá y mi mamá están separados. Nunca tuve relación con el negocio de mi papá", asentó.

Más adelante, cuando le hicieron escuchar algunos audios, el joven aseguró que al dinero que recaudaba en las cobranzas lo dejaba adentro del auto que estacionaban en una plaza y no en la fábrica de hielo por orden de su padre. "No confiábamos en la gente que trabajaba en la fábrica para dejar plata ahí, por eso la dejábamos en el auto, estacionado en la plaza, porque era más seguro".