Ante la resistencia, frenan obra en la escuela ex Comercio 1

Sin embargo, según revelaron a UNO fuentes de la Gobernación de la Provincia, se resolvió suspender el avance de la obra. "No habrá construcción alguna sin el consenso de la comunidad educativa", anunciaron, a la vez que confirmaron que el proyecto no fue licitado este jueves. Según aseguraron a este medio, "tampoco se iba a perder el campo de deportes", añadió la misma fuente.

Escuela 36 campo de deportes Orlando Rivaben ex Escuela de Comercio Paraná.jpg Foto: UNO/Alan Barbosa

Rechazo

Patricia Salazar, ex rectora y miembro de la Cooperadora Onésimo Leguizamón, indicó que el viernes pasado la rectora Lorena Di Lello fue informada a través de un llamado telefónico que se iba a construir un complejo educativo destinado a nivel inicial para hijos de los empleados del Consejo General de Educación (CGE). La ex rectora destacó que no están en contra de la construcción para albergar "El Consejito", que ha tenido varios espacios y traslados a lo largo de su historia, y merece su lugar.

Pero explicó: “Nos oponemos porque es un espacio pedagógico de la escuela donde se desarrollan actividades deportivas como fútbol, hockey, handball, básquet, futsal actividad física. También se hacen campamentos y convivencias escolares, colaciones, se festejan estudiantinas. Es un aula más y tiene un enorme valor pedagógico ya que forma parte integral de la institución”, indicó.

Salazar agregó que la construcción quitaría un espacio verde a la zona y se debería sacrificar el arbolado en una zona densamente poblada y edificada.

Según supo UNO, el titular del CGE Martin Müller se había acercado este miércoles a dialogar con los directivos de la institución y escuchó los planteos y habría expresado su desacuerdo con avanzar con la construcción "si la escuela no está de acuerdo", contó la ex rectora.

Juntan firmas

Mientras tanto, en la escuela juntan firmas en papel y en este enlace a través de la plataforma Change Org para "decirle no" a la construcción de la Unidad Educativa de Nivel Inicial dentro del campo de deportes.

Hacia la tarde de este jueves la petición había superado las 600 adhesiones en la web, con lo que sumaban alrededor de 2.000 entre firmas virtuales y físicas.