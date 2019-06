“La sociedad argentina está fragmentada, se prioriza acentuar las divisiones por encima de las coincidencias, y tenemos que ser capaces de poder tener la empatía necesaria para poder lograr un proceso de unión”, sostuvo ayer el gobernador, Gustavo Bordet, al hablar en el XIV Foro Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable Entre Ríos 2030, que fue organizado por Consejo Empresario de Entre Ríos.

Ante un auditorio estimado en 700 empresarios, Bordet indicó: “Esto no significa que podamos estar en un todo de acuerdo, pero sí que podamos estarlo en los objetivos importantes sobre los que nadie puede ni debe discutir”.

“Somos permeables a las críticas, porque esto muchas veces nos obliga a reconocer y a corregir errores que podemos tener en gestión; siempre atendemos a todos los sectores y siempre ponemos lo mejor en nuestro gobierno, a nuestros colaboradores, para poder atender las demandas sectoriales que muchas veces son justas; y que otras veces son producto de una situación macroeconómica”.

“Pero no echamos culpas, ni descargamos estas culpas, sino que asumimos la responsabilidad que nos toca, poniéndonos al frente de las demandas de nuestros productores y empresarios. Necesitamos ese camino de encuentro”, enfatizó.

Bordet puso de relieve el cumplimiento que la Provincia viene dando de lo acordado en el denominado Consenso Fiscal, firmado en 2017. “Tendrá plena vigencia a partir del 1º de enero de 2020, cuando quedarán eliminados varios impuestos distorsivos; estamos en un 50% de su eliminación este año y un 100% el año que viene”.

Bordet describió: “Estamos en momentos difíciles, de condiciones macroeconómicas que no ayudan, de variables que hoy dificultan el crecimiento, el desarrollo, la generación de empleo, pero no estoy aquí para realizar críticas sino para poner nuestro grano de arena desde el lugar que nos toca”.

En ese sentido, consideró: “Tenemos que ser capaces de encontrar entre todos las medidas y formas necesarias para poder llevar adelante nuestros objetivos, que son comunes y compartidos, que no pueden estar disociados; y en este camino nos van a encontrar trabajando”. A su turno el vicegobernador Adán Bahl indicó: “Muchos de los temas de la agenda deben ser abordados desde los gobiernos locales, provinciales y nacional de manera urgente; requieren de un esfuerzo mancomunado, compartido y complementario entre el Estado y el sector privado. Y para eso debemos fortalecer canales de diálogo como estos y abrir espacios de intercambio permanente”, indicó.

El presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, Héctor Fratoni, indicó: “Debemos empezar a pensar que el verdadero poder está en encontrar la manera de cruzar el puente que me lleva al otro, al que piensa distinto, al que no comprendo. Nuestro país está atravesado por grietas que es necesario salvar, y no es solo política, sino que también tenemos la social, la de la educación, la del sector privado vs el público, la de género y podríamos seguir. Todos formamos parte de esto y debemos hacer el esfuerzo necesario para superarlo”, acotó finalmente.

Los cambios electorales

“Estos temas hay que hablarlos fuera del período electoral, siempre son recurrentes cuando hay elecciones y después normalmente se olvidan”, opinó ayer el gobernador sobre la intención de suspender las PASO del 11 de agosto.

En la misma línea, el candidato a senador nacional del Frente de Todos, Edgardo Kueider, sostuvo que la intención del oficialismo nacional “responde claramente a un interés electoralista”, y afirmó: “Lo que quieren es ganar tiempo porque saben que se avecina una contundente derrota electoral en agosto que los dejaría muy mal posicionados para octubre”.