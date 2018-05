Ante algunas situaciones sospechosas en Diputados, piden el voto electrónico

En la noche del martes sesionó la Cámara de Diputados de Entre Ríos, y de un momento a otro hubo una tensa situación con un proyecto que oficialmente no se aprobó por no contar con los votos necesarios. Sin embargo, desde la oposición se remarcó que hubo la mayoría necesaria, sin embargo al no existir ningún mecanismo de control, no se modificó la situación inicial.





Ante esto, el diputado Joaquín La Madrid (Cambiemos) solicitó, mediante proyecto de Resolución a la presidencia de la Cámara Baja entrerriana que "se arbitren los medios necesarios para la inmediata instrumentación de los dispositivos tecnológicos de visualización y operación del sistema de quórum y voto electrónico en el recinto de Diputados".

"Ante los últimos acontecimientos suscitados en la Cámara, que despertaron sospechas respecto de la votación, es evidente que este proyecto tendrá que ser tratado y aprobado a la brevedad posible", expresó el diputado por Concordia.





El debate y polémica surgió tras el tratamiento del proyecto de La Madrid que reclamaba la intervención del municipio de Puerto Yeruá, tras la condena del presidente municipal por un hecho de corrupción. A criterio del legislador la iniciativa fue aprobada y eso posibilitaría su tratamiento preferencial en la próxima sesión. Sin embargo, esto quedó trunco.





Se recordó que el Senado de la provincia ha tomado la decisión de instalar los dispositivos tecnológicos de visualización y operación del sistema de quórum y voto electrónico dentro del recinto, de manera tal que los senadores en vez de votar a mano alzada, lo hagan a través de un botón incorporado en sus bancas y, a su vez, no deban dar el presente en cada sesión, por contar cada banca con un sensor de presencia. "Este sistema no es otro que el que se utiliza en ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, y que tiene como fin inmediato la simplificación y agilización del control que se efectúa sobre el quórum y del voto que efectúa cada legislador al momento de decidir aprobar o desechar los diferentes proyectos que se ponen a consideración del cuerpo", explican los fundamentos del Proyecto de La Madrid.

El sistema que se propone permitiría dar cuenta del quórum en el recinto y el recuento inmediato de los votos, al tiempo que haría desaparecer todo margen de error que pudiera existir con el sistema de voto a mano alzada.





"Es lógico, en este contexto, que la Cámara de Diputados avance al respecto dando un paso firme hacia la modernización en el proceso de formación y sanción de las leyes. No se puede desatender que el mundo requiere tecnologización, el Estado la necesita y los entrerrianos merecen transparencia y eficiencia. En este sentido, no nos podemos permitir -teniendo la posibilidad de evitarlo- que haya dudas sobre el sufragio de cada legislador, tal como ocurrió en la sesión de anoche cuando se votó sobre el tratamiento preferencial del pedido de intervención de la Municipalidad de Puerto Yeruá y las manos semi levantadas de los diputados del oficialismo despertaron sospechas", razonó La Madrid.





Vale recordar en este sentido que en la Sesión del martes, en el recinto de la Cámara Baja entrerriana, el diputado oriundo de Concordia solicitó que se trate, con o sin despacho de Comisión en la próxima sesión, la intervención del Municipio de Puerto Yeruá, pero luego de la votación Urribarri anunció que la moción "fue rechazada". La situación despertó dudas y los legisladores de Cambiemos recurrieron al video en vivo que transmite la Cámara de Diputados y del que queda registro en YouTube. Efectivamente la filmación arrojó un resultado que no indica precisamente el rechazo, sino todo lo contrario. "Observamos que fueron 15 votos claros a favor del tratamiento, 9 en contra y 5 del oficialismo que votaron de forma dudosa. Es decir que aunque fuesen negativos, la votación resultó afirmativa y no como anunciara la Presidencia", expresó La Madrid.