Animales sueltos, una problemática latente en Concordia

Un tema recurrente en los últimos días en Concordia se dio por la denuncia de vecinos de la convivencia en muchas partes de la ciudad con animales sueltos. Y no solo se trata de animales domésticos, sino que se da manifiesto de que en la zona periférica se puede observar cómo la tenencia de animales de granja se da muchas veces con las personas en la misma calle. Vecinos han hecho saber su malestar: “El control sobre la tenencia responsable no se cumple y debemos convivir con animales de granja que deberían estar encerrados en un lugar adecuado y bajo el cuidado que corresponde”, según expresan y reclaman en forma recurrente. Incluso en una de las imágenes que enviaron a LT 15 vecinos de la zona norte de la ciudad se puede apreciar cómo un carnero molesta a un peatón –aparentemente mayor de edad– al punto de querer atropellarlo. Al respecto el vecino, que pretende guardar su identidad, indicó que “por ese lugar pasan muchos niños que van a la escuela y con esa reacción del animal puede pasar a mayores”. El denunciante indicó que la escena se repite “en muchas ocasiones, y parece ser que no existe responsabilidad alguna de los propietarios, al menos a los animales se los ve sueltos casi siempre”. En los últimos días el concejal Alberto Zadoyko presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de su autoría para regular la venta responsable de animales domésticos con el objetivo de lograr una mayor protección y bienestar. Sería oportuno también hacer hincapié en el punto de la tenencia responsable de animales de granja, ya que en muchas ocasiones genera malestar en los vecinos, ya sea en su aseo como en el cuidado ante terceros.



En la ruta



No solo dentro del ejido urbano de la ciudad existe este tipo de problemática, sino que sobre la autovía de la ruta nacional 14 han sucedidos episodios similares y con desencadenantes aún más lamentables. Los animales sueltos en la ruta han sido motivo de accidentes fatales en el último tiempo y la responsabilidad muchas veces pasa por el incumplimiento de sus propios dueños. A principio de mes llegaron a nuestra Redacción las imágenes fotográficas de vacas y caballos pastoreando al borde de la calzada, previamente a la denuncia policial que los mismos automovilistas realizaban a la caminera de ruta 14 en su intersección con la ruta provincial 22. Los propios automovilistas se sorprendían por la pasividad de los animales, incluso al estar sin el cuidado de sus dueños. Además, muchas veces el cóctel de animales en medio de la noche ha sido de lamentables consecuencias para automovilistas. Por ejemplo, a fines de mayo ocurrieron dos accidentes por la misma causa.



Un automóvil Renault Clio que circulaba de norte a sur, conducido por un hombre de 51 años que viajaba acompañado por su esposa, se encontró con animales que cruzaron por la ruta, a la altura del kilómetro 243, en forma imprevista y no pudo evitar colisionarlos. Los caballos murieron en el accidente, mientras que el auto quedó totalmente destrozado. En tanto que durante la madrugada la unidad de rescate de Bomberos Voluntarios de Concordia debió acudir a la autovía 14, en el kilómetro 248, donde un camión, con remolque jaula, que circulaba en sentido sur-norte colisionó a tres equinos, resultando con importantes daños materiales y el conductor del rodado ileso. Entre los animales que habitualmente se pueden encontrar en la ruta hay vacas, con un peso de 700 kilos, a las que se las embiste a la altura de sus patas, lo que determina que el animal impacte contra la trompa del vehículo (si este es alto) o contra el capó. En tanto que el caballo puede pesar de 500 a 900 kilos. Si se lo embiste la altura de sus patas este rueda sobre el capó y se introduce en el habitáculo. El riesgo de los caballos es que comienzan a patalear con desesperación, provocando la mayor causa de lesiones y muertes.para