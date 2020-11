Ambiente: acampe en puente Victoria-Rosario por la Ley de Humedales

“Pedimos que se tenga en cuenta esta situación, para que no sigan sucediendo estos incendios masivos, ya llevamos ocho meses de fuego. Es una pena”, le dijo a UNO Rodolfo, uno de los activistas presentes en la manifestación. La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, puso en agenda el tema de los incendios a partir de la discusión de varios de los proyectos en danza. “De la Comisión salió uno de los proyectos, y se está evaluando considerar a los incendios como un delito penal. Es importante para que quien cometa incendios, no puedo reparar el daño solo con una multa. Acá estamos a favor de la producción, pero entendemos que ser dentro de los parámetros de la protección ecosistémica”, subrayó.

Las llamas no cesan

El militante se lamentó que hasta el momento no se haya logrado una solución integral para erradicar los incendios intencionales. La magnitud del problema genera que el aire se torne irrespirable en el toda el área urbana de Rosario y otras ciudades cercanas. “Ayer –por el sábado– seguían los focos y estuvimos asistiendo, la magnitud era enorme y no teníamos los recursos para colaborar en la extinción del fuego. Esta vez no convocamos a voluntarios porque no había familias en riesgo. Más allá de la misma depredación del fuego y la molestia que ocasiona el humo en el territorio, es una situación que está afectando a la comunidad de Victoria”, reflexionó.

Corte parcial y tensión

El acampe sobre el enlace vial comenzó el sábado a la tarde en una de las manos de la ruta, pero se decidió continuar con la medida -se supo al cierre de esta edición-, lo que generó algunos momentos de tensión con el personal de Gendarmería Nacional. Sobre esta situación, el activista señaló que “la fuerza no era claro con el operativo y no nos garantizaban que se fueran a quedar durante la noche del sábado, cuidando que los camioneros no nos quieran confrontar. Por eso mantuvimos liberado el carril que viene desde Victoria”.

La Multisectorial por los Humedales se extiende por toda la región con una red que integran militantes de Victoria, Paraná, Santa Fe, en las ciudades bonaerenses de Campana y San Pedro. “Hace dos semanas se presentó en Paraná, en Casa de Gobierno el Plan de Emergencia Territorial.