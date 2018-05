Alumnos reforestaron un monte nativo arrasado por un incendio

El Centro Demostrador-Educativo de Producciones Sustentables y Energías Alternativas que funciona en Bajada Grande, en el marco del Programa Yacaré, recibió este viernes a unos 80 alumnos de distintos cursos de las escuelas Guadalupe, Francisco Soler, Juan Carlos Esparza y La Baxada.





El objetivo fue celebrar el Día Mundial de la Tierra, que se conmemoró el 22 de abril y, si bien se había organizado la actividad para esa fecha, se postergó por el mal tiempo que afectó a la región.





LEE MÁS: El Programa Yacaré junto a escuelas festejará el viernes el Día de la Tierra





proyecto yacaré2.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

proyecto yacaré3.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

proyecto yacaré4.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo





Hoy pudieron festejar, y los más chicos desarrollaron actividades lúdicas y recreativas para aprender de una manera amena cómo se hace una huerta, cómo cuidarla y que se puede cultivar en ella.





Además, recorrieron el sendero de interpretación del monte nativo con el que cuentan en este espacio, y que durante el verano sufrió la pérdida de varios de sus ejemplares tras un incendio que se desató producto de las altas temperaturas.





Fue en ese entonces que un grupo de docentes de la escuela Guadalupe propusieron hacer una forestación, para lo que se abocaron a la tarea de buscar y seleccionar árboles, entre otras actividades previas.





proyecto yacaré5.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

proyecto yacaré6.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

proyecto yacaré7.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo





"Cuando nos convocaron nos gustó la idea y decidimos ampliar la actividad a las escuelas de la zona como a La Baxada y Francisco Soler, instituciones que están en el centro educativo todo el año con visitas que hacen siempre. Esto de la plantación de árboles llevó a otras actividades", había dicho con anterioridad Yolanda Querchi, coordinadora del Programa y responsable técnica del centro.





Asombrados y entusiasmados, los estudiantes de las tres instituciones visitantes realizaron un recorrido para hacer un reconocimiento del Sendero de Interpretación del Monte Nativo, junto al biólogo Alfredo Berduc, quien se ocupó de compartir información con los alumnos acerca de las particularidades del monte nativo entrerriano y de los árboles que iban a plantarse.





proyecto yacaré8.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

proyecto yacaré9.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

proyecto yacaré10.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo





"Son especies autóctonas las que plantaron los chicos de las escuelas Guadalupe y la Baxada, como algarrobos, lapachos, guayabos, ceibos, dos ejemplares de ubajay y un limonero, que fueron donación del INTA para la huerta", señaló Querchi, quien destacó: "Esta actividad fue una iniciativa de los docentes y alumnos de la escuela Guadalupe. Se sumaron las otras escuelas que están siempre trabajando en el Centro Educativo y, en principio, habíamos decidido hacerlo para el Día Mundial de la Tierra, que fue el 22 de abril, pero no se pudo por la lluvia y ahora, con esta propuesta, nos adelantamos a celebrar el Día Mundial del Ambiente, que es el 5 de junio. La idea es festejar la vida, homenajear la Tierra y defender los bienes naturales, para lo cual entendemos que no debe hacerse en un día particular sino todo el año", resumió.





proyecto yacaré11.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

proyecto yacaré12.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

proyecto yacaré13.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo





Un lugar lleno de color

Martín Pérez Campos, responsable del taller de Pintura de la Escuela Guadalupe, quien acompañó a los alumnos de 2° a 6° año que estuvieron presentes, expresó: "Nosotros nos enteramos del incendio que hubo hace unos meses e hicimos contacto con el lugar. Nos quisimos sumar a plantar árboles y también vinimos a pintar un mural, que es una actividades que siempre hacemos en la escuela".





Asimismo comentó: "Somos profesores de varias materias los que acompañamos esta propuesta, Historia, Biología, Ciencias Naturales, el Taller de Pintura. Siempre estamos abordando la cuestión ambiental en la escuela, y fomentando el debato y las charlas sobre la ley de semillas, Monsanto, la agricultura familiar, la economía y las agriculturas alternativas. Esta es una oportunidad para venir a conocer el trabajo que se realiza acá y seguir hablando de la temática. Este es un grupo de alumnos que viene trabajando hace mucho en diferentes talleres, así que están habituados y se entusiasman con realizar este tipo de actividades", resaltó.





proyecto yacaré14.jpg

proyecto yacaré15.jpg

proyecto yacaré16.jpg





Por su parte, Silvina Mendoza, profesora de Biología de 2° año B de la escuela Juan Carlos Sparza, destacó al iniciativa y manifestó: "Hemos venido antes con muchos grupos, que piden volver porque les gusta, trabajando con temas vinculados a nuestro ambiente, para que lo conozcan".





"Este es un lugar hermoso y por ahí no hemos tenido la suerte de coordinar actividades más seguido, ya que a veces no es tan fácil, pero es un lugar que debería conocerse en toda la ciudad de Paraná y que merece ser visitado y recorrido", concluyó.

proyecto yacaré16.jpg

proyecto yacaré17.jpg

proyecto yacaré18.jpg