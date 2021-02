Diversos rubros del sector comercial resultaron severamente afectados por la cuarentena decretada en marzo del año pasado para frenar el avance del coronavirus en el país. Muchos negocios no pudieron resistir el embate de la crisis, al no poder trabajar primero; y ya con las habilitaciones vigentes para que pudieran abrir sus puertas, debido a una estrepitosa caída en las ventas. En este marco, cuantiosos comercios cerraron definitivamente sus puertas, imposibilitados de afrontar los costos fijos como los alquileres, y un panorama desolador se advirtió no solo en la zona del microcentro de Paraná, donde hubo gran cantidad de locales que quedaron desocupados, sino también en otros sectores de la ciudad.