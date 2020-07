Desde el 5 de mayo los comercios de Concordia tuvieron su reapertura tras una larga cuarentena con más de 50 días con sus persianas cerradas. Tras la paralización de la actividad llegó el momento de hacerle frente al enemigo desconocido, que se trata del escaso repunte en las ventas. Una problemática que está instalada en las últimas semanas también se trata de la cantidad de comerciantes que debieron cerrar sus puertas a raíz de la baja rentabilidad y la imposibilidad de hacer frente a los costos. También, la modalidad que muchos han optado en tiempos de crisis es la de mudarse de local ante la imposibilidad de pagar los alquileres.

Diego Lago es presidente del Centro de Comercio Industria y Servicios de Concordia y sobre ello indicó que “la mayoría de los rubros que están trabajando lo están haciendo a pérdida, con una caída de ventas diarias que se nota en los primeros días del mes. Es una situación para analizar. El cierre de los comercios continúa, los que tienen una estructura más grande con empleados se van achicando o quedan a la espera de si puede llegar alguna ayuda”.

alquileres comercios.jpg Comercios se mudan a locales más chicos por la imposibilidad de pagar alquileres

El comerciante explicó en LT 15 Radio del Litoral que “muchos se están mudando a locales más chicos. Se ve el fenómeno que cierran muchos negocios y otros que están abriendo. Los que abren son propiedades más chicas, modificando el living de la casa para hacer un local más pequeño. Es el instinto de supervivencia que tiene el comerciante de Concordia para seguir adelante. Son muy pocos los comercios que están trabajando normalmente, todo lo que es gastronomía por ejemplo no llegan siquiera a cubrir los gastos”.

Respecto de los arreglos que muchas veces efectúan los comerciantes con los propietarios de locales indicó que “a muchos les han dicho que le cobraran la mitad del alquiler por tanto tiempo y a otros lo mismo, pero a la otra mitad se la deberán pagar más adelante. En este último caso, le incrementan deudas que ya tienen, porque hay que afrontar tributos, servicios y demás. La mayoría de los comerciantes que están con las puertas abiertas, que no son artículos de primera necesidad, tienen que ser muy valientes de tener un comercio abierto”.

En cuanto al daño que sufren los comerciantes precisó: “Hoy desde la institución estamos viendo crear un protocolo junto con el estado municipal y provincial para ver cómo salvar a estos muertos que están quedando en el camino porque realmente esto será un desastre grande. Me pregunto, ¿hasta cuándo el gobierno podrá seguir dando asistencia? Si hoy, por ejemplo asiste a 5 millones de personas, dentro de unos meses va a tener que asistir al doble”. Lago ahondó en este punto y agregó: “En buena hora que el gobierno está dando esta asistencia, pero cuánto se va a poder mantener en el tiempo sin que ese círculo productivo esté generando. Sabemos que esto se va a complicar y será un problema más grande”.

El dirigente también destacó: “Los créditos a tasa 0 no sé si serán convenientes, si los van a poder devolver. O qué mercadería se va a anexar si en tu rubro no tenés ventas. Es meterte en un problema más grande del que ya estás metido”.

Mesa de diálogo

Además indicó que por el bien colectivo de los comercios de la provincia, los centros de todas las localidades se unieron para buscar la solución en conjunto ante las medidas del gobierno provincial. “El lunes pasado se dio un hecho que no se registraba hace casi 20 años, todos los centros comerciales de la provincia se unieron para pedirle al gobierno provincial una mesa de diálogo para que nosotros podamos opinar de cuáles son las herramientas que se buscan. Por ejemplo, uno de los créditos que se querían acordar era de 500.000 pesos a una tasa del 4%, pero uno de los requisitos era no tener problemas bancarios actuales. Es como una broma por la situación que estamos viviendo. Ahí nos damos cuenta de que las personas que están tomando esas decisiones no están en la realidad de lo que pasa en la calle”, dijo.

Por último, Lago reflexionó: “Nosotros tenemos mucha esperanza, al menos en nuestra zona y por más que se diga que Concordia es la ciudad más pobre del país, de salir adelante con nuestro potencial y sobre todo con los recursos naturales que hay, como la madera, la fruta, siempre y cuando podamos generar mano de obra y darle valor agregado a todos esos productos”.