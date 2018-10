Alquilan locales por 300 pesos y reclaman porque les aumentarán

El ex-Mercado Municipal 3 de Febrero es un espacio de media manzana ubicado en el epicentro comercial de Concepción del Uruguay, dispone de un amplio espacio central, hoy ocupado por artesanos, y una serie de locales comerciales a su alrededor, la mitad de ellos con sus vidrieras sobre peatonal Rocamora.

La gran mayoría está pagando un alquiler mensual que ronda los 300 pesos, un valor sujeto al dólar en tiempos del "Uno a Uno", pero que durante la crisis de 2001 y sobre el final de la administración anterior del intendente José Lauritto, en 2003, se resolvió pesificar esos valores y quedaron fijados allí sin ningún tipo de actualización posterior.

A principios de este año se aprobó una ordenanza para actualizar estos valores, sin embargo, pese a los meses transcurridos, la administración municipal aún no la ha puesto en vigencia.

Ante la inminencia de una pronta aplicación, los comerciantes que hoy ocupan esos espacios se han mostrado renuentes a la actualización y han solicitado una audiencia con el intendente para plantear sus reclamos.

"Los locales son propiedad del municipio. Han sido alquilados en el tiempo y se han mantenido durante muchos años con un sistema de precios que no tenía adecuación o actualización de valores desde el punto de vista comercial" explicó a UNO Luis Carrozzo, secretario de Gobierno de La Histórica.

Consultado sobre la negativa de los comerciantes a adecuarse a las nuevas reglas, el funcionario remarcó que se les han dado todas las ventajas a lo largo del tiempo para usufructuar de los espacios, pero que las quejas también surgen de parte de los demás comerciantes que tienen que ajustarse a los precios del mercado para pagar sus alquileres





Competencia

La indignación de los comerciantes de la misma calle que pagan alquileres de 10, 15 y 20.000 pesos por locales aún más chicos viene de vieja data, pero la inacción de décadas sobre la actualización de esos valores de parte del municipio fue diluyendo la bronca y, recién ahora ha florecido nuevamente.

En total son 19 locales ubicados en el perímetro exterior de lo que fuera el Mercado sobre calles Urquiza, Rocamora y Leguizamón.

"El municipio propuso hace meses convocar a los interesados en ocupar esos locales a hacer una presentación de ofertas en sobre cerrado, esto significa que cualquier comerciante estaba en condiciones de presentarse, con la salvedad de que, a igualdad de ofertas, tendrán preferencia los actuales ocupantes", señaló Carrozzo. La base estipulada para establecer los nuevos valores para los alquileres tomó entonces como referencia cinco litros de nafta Infinia de YPF por metro cuadrado del local, actualizable cada seis meses.

"En el camino, el Concejo Deliberante definió un nuevo sistema pero con la salvedad de que les mantenga a los actuales ocupantes la posibilidad de un contrato comercial por dos años, que el valor sea de 10 litros de combustible por metro. Esto fue lo que se aprobó a mediados de junio", detalló.

Actualización

A la hora de preparar los contratos esta semana los ocupantes empezaron a hacer objeciones porque dicen que el precio es demasiado alto, preguntaron qué tipos de beneficios tienen ellos. "Yo no termino de asombrarme de la pregunta. ¡Mayores beneficios que han tenido y tienen hasta ahora de pagar un precio más que irrisorio por la ocupación de un local comercial me parece que no se puede pretender mucho más! Pero bueno, así es la cosa, ellos han entendido eso y parece ser que están pidiendo una audiencia para que el precio no sea tan elevado", expresó el funcionario municipal.

Según la nueva normativa, los locales más chicos estarían pagando 8.500 pesos, llegando a superar los 20.000 aquellos de mayor superficie.

El tema vuelve a ponerse en discusión, y los actuales ocupantes defienden su posición buscando el menor impacto en el cambio de los valores.

Aún no se ha confirmado la audiencia con el jefe comunal y los demás comercios ven con buenos ojos la polémica actualización pues pone en pie de igualdad las posibilidades de competencia ante un mercado de consumo cada vez más chico.