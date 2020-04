Alicia, la enfermera de Malvinas que vacuna en la pandemia

La enfermera Alicia Mabel Reynoso está viviendo un mes de abril más intenso que lo normal porque este año le tocó vacunar en plena pandemia de Coronavirus. La mujer que tiene 65 años y está dentro del grupo de riesgo es "personal único" en el centro de salud de la Aldea Grapschental, que se encuentra a unos 27 kilómetros de Paraná. Ella decidió cumplir con su trabajo más allá de los riesgos, algo que en su vida es un patrón que se repite. "Estuve en la Guerra de Malvinas, en la guerra civil de Haití y pasé un ACV. Termino mi carrera con una pandemia”, declaró en una nota que Ámbito publicó el 2 de abril.

Este martes, vía telefónica, le contó a UNO que por la cuarentena este año se quedó en Paraná porque suspendieron el desfile por el 38° aniversario de la Guerra de Malvinas. Además aplazaron el estreno del documental “Nosotras también estuvimos” dirigido por Federico Strifezzo que estaba previsto para el 12 de mayo.

En marzo de 2017 Alicia presentó el libro Crónicas del Olvido que fue destacado por el Consejo de Educación como material de consulta en la currícula educativa.

“Tengo 65 años y sigo siendo enfermera. La profesión se lleva por dentro. Estoy en la franja de pacientes en riesgo, por la edad y porque soy hipertensa. Sin embargo, no veía la hora de que me llamen y me digan 'vaya a hacer lo que sabe hacer'”, declaró en medio nacionales sobre su trabajo en la aldea entrerriana.

Como personal de la Fuerza Aérea resaltó que observa una Argentina unida como en 1982 y pidió que "ojalá se mantenga, porque somos muy futboleros los argentinos; terminó el partido y ya está. De esta pandemia tenemos que salir mejores personas todos, porque hay algo, sea Dios o como quieran, que nos está mandando un mensaje. Está en todos nosotros saberlo interpretar”.

Sobre sus tareas por estos días, insistió: “Yo siento que tengo que estar en este frente, no en el más extremo, como en los hospitales, pero estoy al frente de la prevención, y en la retaguardia por si se desborda y nos necesitan a todos”.

Esta lota se hizo con fragmentos de la publicación que firmó el periodista Joaquín Rodríguez Freire en ambito.com