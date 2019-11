Alfonsín responsabilizó a sus pares de la UCR "por errores cometidos"

El exdiputado nacional Ricardo Alfonsín negó que vaya a ocupar un cargo en el futuro gobierno del Frente de Todos y a la vez criticó el rol de la Unión Cívica Radical durante los cuatros años de gestión de Cambiemos. En una visita a la Redacción de UNO habló sobre el encuentro con Alberto Fernández y despejó rumores sobre su posible nombramiento cuando asuma el peronismo el 10 de diciembre. “Hay algunos que proyectan en los demás la propia condición; creían que tenía reuniones hace tiempo con Alberto, con quien tenemos afectos recíprocos, aunque fui a visitar no a un amigo sino al Presidente de la República”, confió acerca de la charla.

Alfonsín coincidió con Alberto que el país que viene tendrá por delante duros desafíos y que los argentinos tendrán que “hacer un esfuerzo. Aunque el mayor esfuerzo lo tendrán que hacer los que mejor están. No se le puede pedir un esfuerzo a los que peor están”. Dijo que hablaron de la importancia de iniciar una nueva etapa en la cultura política para “reemplazar la grieta por el diálogo, la descalificación, la ofensa del adversario por la cooperación y la colaboración. Le he dicho que pueda contar conmigo para acompañar en el marco de mis limitaciones políticas y personales. Espero que el partido haga lo mismo, que el partido haga radicalismo”.

Duro con la cúpula de la UCR

Consultado por el comportamiento de sus pares radicales durante la gestión de Cambiemos, el referente sostuvo que el partido “en estos cuatro años puso en suspenso su identidad, tal vez porque creyó que por el hecho de haber perdido las PASO por tanta diferencia, no tenía derecho a opinar antes que se tomen las decisiones. Que no tenía más remedio que decir a todo que sí. Aunque las decisiones que se tomaron no fueron las que la UCR pensaba hasta el 2015 las que tenía que tomar”.

Después retomó su reflexión: “Hubo muchos errores que se cometieron y tendrán que explicar los que se pusieron en esa posición por qué lo hicieron. Y habrá argumentos que puedan justificar esa actitud. Lo que no pueden decir es que tomaron una actitud de convidado de piedra”.

En otra de sus valoraciones sobre el cónclave con Alberto explicó que en este momento “no alcanza con un acuerdo de los sectores políticos, que es fundamental incorporar a la discusión a los sectores económicos, a las pymes y a los sectores del trabajo”.

Ciclo de charlas

Alfonsín presidirá junto con el economista Miguel Ponce un ciclo de charlas que tendrá lugar hoy en Villaguay y que cuenta con la organización del senador provincial Raymundo Kisser y el dirigente radical Sergio Solari. Al brindar un adelanto de la actividad, Ponce dijo: “Cualquier variable económica y social que miremos hoy está más grave que el 10 de diciembre de 2015. El informe de (Marcos) Peña, una semana atrás nos vendía un país que no fue, corregido hace 72 horas por (Hernán) Lacunza que sí reconoce que esto fue un fracaso en el programa económico y porque casi en un sincericidio, es muy preocupante lo que puede ocurrir el 5 de diciembre en la reunión del Mercosur”.

El especialista adelantó que a ese encuentro asistirá Jair Bolsonaro, al igual que Mauricio Macri, y se insistirá con bajar el arancel externo común, lo que afectará la cotidianeidad de las pymes y de la producción exportadora de Entre Ríos, con los cítricos y la producción avícola. “Todo eso que va esencialmente a Brasil puede verse afectado si el arancel es bajado. Es una irresponsabilidad de Macri no esperar a que asuma Alberto”.