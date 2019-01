Alerta por posible renuncia de los cirujanos de guardia del San Roque

En el hospital materno infantil San Roque, que recibe a niños de toda la provincia para su atención, sobre todo cuando se trata de casos que requieren atención especializada, son seis los cirujanos afectados a las guardias. El martes presentaron su renuncia en conjunto, tras una serie de reclamos debido a "irregularidades en los pagos", según comentó uno de los médicos.

El director del nosocomio, Marcelo Itharte, confirmó a UNO que la nota fue presentada por cuatro profesionales del servicio y fue elevada al Ministerio de Salud, cuyas autoridades "escucharon los pedidos de los colegas", según señaló.

El jueves pasados fueron recibidos por referentes de la cartera que dirige Sonia Velázaquez y acordaron prorrogar las medida hasta el 5 de febrero, fecha en que recibirán una respuesta.

Uno de los cirujanos que participó del reclamo –quien prefirió que no se difunda su nombre–, comentó a UNO: "A todos los bebitos recién nacidos complejos de la provincia los mandan para acá, al igual que a todos los que operan mal o los opera en un cirujano de adultos. No hay otro lugar público que opere niños. El caudal de trabajo que podemos llegar a tener es inimaginable, y sin embargo no somos considerados como recurso humano crítico, con lo cual el valor que se nos reconoce por la guardia es mínimo". A su vez, aseveró: "Estamos en negro, cobramos como proveedores del Estado, no tenemos aportes, ni carpeta médica ni licencia. Lo que se nos paga quedó muy desfasado por este motivo. Emitimos recibo, tenemos que pagar el 31% a la AFIP, y no tenemos relación de dependencia con la Provincia".

El especialista sostuvo que esta situación se reitera en distintos centros de salud y hospitales, y señaló: "Desde el Ministerio de Salud dijeron que iban a estudiar nuestra propuesta y a plantearnos una respuesta. Estamos en un intervalo y ellos están estudiando lo que nosotros pretendemos, que no es más que lo justo, porque somos el único servicio de la provincia que presta asistencia a la cirugía neonatal y pediátrica de pequeña, mediana y gran envergadura en todo Entre Ríos y no somos reconocidos como recurso humanos crítico, por lo tanto es mucho menor lo que cobramos nosotros a lo que percibe cualquier cirujano en otro lado. En eso se basa es nuestro planteo", dijo.

"Hacemos las guardias de 24 horas, de 8 a 8. Al ser seis, son varias guardias al mes", contó, y explicó que son tres cirujanos por guardia, ya que cuando hay casos de intervenciones complejas, como el de la nena accidentada con una bomba de una pileta, hay un cirujano que opera y dos ofician de ayudantes.

"Se les aumentó a todo el personal de guardia de la provincia y a nosotros no", sostuvo, y concluyó: "Dadas estas circunstancia y que veníamos presentando notas para poder tener una reunión con la ministra Sonia Velázquez, que nunca fueron respondidas, llegamos a esa medida tan extrema".