Alerta máxima para los citrícolas: Senasa detectó HLB en el norte entrerriano y hay preocupación

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó la presencia de insectos portadores del denominado "Dragón amarillo" –Diaphorina Citri– de Huanglongbing (HLB) en la zona norte de Entre Ríos. En consecuencia, alertó a los productores de citrus y a las autoridades de la provincia sobre esta situación, que será abordada el próximo viernes en un encuentro entre las partes.

Según informaron, se trata de ejemplares del insecto vector de la enfermedad, hallados ahora en Entre Ríos, luego de 13 años de diagnosticada en Brasil. El "Dragón Amarillo" es un agente infeccioso que ataca a los árboles y hace que produzcan una fruta amarga y con anomalías en su tamaño y forma.

La confirmación del organismo nacional llegó a la provincia y a los productores citrícolas el lunes, pero oficialmente fue difundida ayer. Desde Senasa informaron que aún no se ha detectado la sintomatología de la enfermedad en las plantas más allá de la presencia del insecto que la transmite. Asimismo afirmaron trabajar para tratar de determinar cómo ingresó a la provincia.

En caso de detectar síntomas compatibles con el HLB en las plantas, los productores deberán contactarse de inmediato con Senasa para que los técnicos tomen las muestras correspondientes. Además, señalaron que es importante no moverlas y tampoco a sus frutas sin autorización oficial.





Acciones

La reunión que mantendrá el organismo con las autoridades de la provincia será en Concordia y ahí coordinarán un plan de trabajo que apunte a reforzar el monitoreo. Desde la Federación del Citrus de la provincia (Fecier) informaron que además de este organismo participarán referentes del gobierno de Corrientes, sus pares entrerrianos, INTA, Senasa y el Círculo de Ingenieros entre otros.

La preocupación es grande: "Es la enfermedad más devastadora para la citricultura a nivel mundial. En Florida, Estados Unidos, ingresó en 2005 y 2006, y hoy se llevó el 60% de la producción y eso que tuvieron una batería de posibilidades para revertirla con una cantidad de recursos importantes", dijo a UNO Fernando Borgo, titular de la Fecier.

También contó que en Brasil pasó lo mismo. "Hace desastres", aclaró. "El nivel de daño es muy grande por eso peleábamos tanto para tratar de prevenirlo que es la única herramienta para combatirla". Borgo reafirmó que si bien aún no se ha encontrado en plantas, los resultados han sido positivos en análisis de los insectos y sostuvo que desde Senasa le informaron que incluso dio positivo en estudios realizados en diferentes laboratorios.

"Tenemos que pensar en una zona de infección y de un protocolo de prevención, tenemos que pasar a uno en donde se lleven adelante medidas de acción en cuanto al control del insecto vector y disminuir su población", dijo Borgo.

También ofreció un informe que da cuenta del trabajo de fortalecimiento para la prevención que realizaron desde el sector a lo lago del tiempo y sobre todo en el último período.

Borgo dijo que la clave de ahora es organizar el trabajo, de ahí la importancia de la reunión que mantendrán el viernes. Como ventaja, agregó, conocen todo lo que ya no ha funcionado en distintos lugares del mundo como también lo que sí dio buenos resultados, aunque la tarea es difícil.

También hablo de presupuestos que no se han destinado, de barreras que no se activaron, de errores de parte del Estado nacional, provincial, del Senasa y de los mismo productores. Pero aclaró enseguida que no es momento de buscar culpas. "No tiene sentido buscar culpables. Todos tenemos parte de la culpa. Es importante ver esos errores para no seguir cometiéndolos. Tenemos que organizar de nuevo el trabajo con Senasa, los productores, el Estado, los ingenieros; tendremos que trabajar en conjunto. La citricultura pierde con esta enfermedad. Si no la peleamos no la sacamos adelante", remató el presidente de la Federación.