En consonancia con el rechazo establecido por APS habrá este lunes a las 17, una asamblea abierta de trabajadores municipales en la sede de ATE para organizar acciones de protesta y rechazo a la oferta salarial del poder Ejecutivo municipal "por insatisfactoria".

Para Levrand no basta con rechazar sino también manifestar el descontento: "El Ejecutivo nos convoca a los cuatro gremios por separado como práctica antisindical. Lo ideal es convocar a todos para acordar un salario digno para las trabajadoras y los trabajadores. Se han manejado mal. Cuando nos convocan juntos los hacen para una tribuna y para sacarse la foto, pero después no son atendidas las demandas de las entidades sindicales", aseveró a La mañana de la Red (88.7).

En tanto afirmó que APS siempre ha apelado a que los aumentos sean al básico, remunerativos y que lleguen al sector pasivo: "También atendemos al colectivo. Jamás iremos a un mesa salarial a hablar de ascensos automáticos y recategorizaciones porque eso está establecido por ordenanza y el Ejecutivo lo tiene que otorgar. No puede formar parte de una negociación, no es una ocurrencia, lo debe pagar".

Duras palabras

Por otra parte señaló que la propuesta es la misma para los cuatro gremios. "Pedimos arriba de un 20% y nos envía una propuesta de un 12% a la escala vigente, un bono de $10.000 a pagar en diciembre". "El intendente dijo que es descabellado lo que pedimos pero descabellado es no sentarse con las entidades para ver la realidad municipal, descabellado es estar lejos del sentir de un trabajador y lo que lo está afectando. El intendente tiene que hablar de números, no de porcentajes. Decir que un trabajador de la capital entrerriana categoría 1 está ganando $21.000, que un salario mínimo está en $66.000 y con este aumento va a legar a $73.000, con una canasta de $140.000. Esta es la precarización a que se nos tiene sometidos hace mucho tiempo. Basta de decir porcentaje mágicos. Nos está dando dos kilos de carne y dos cajas de leche con este aumento".

Levrand acusó a Adán Bahl: "El intendente está mintiéndole a la gente. Digan la verdad, los trabajadores municipales no tienen para comer, no pueden acceder a un crédito de primera línea, no pueden acceder a una garantía para viviendas, ni a un crédito hipotecario. Necesitamos un salario digno para llegar a la canasta básica, los trabajadores no comemos con las obras de asfalto o hermoseo de Paraná".

En tanto acusó al intendente de falta de diálogo: "Queremos sentarnos a dialogar con el intendente. Jamás nos ha convocado, ni nos ha recibido. Que no haya acuerdo particulares. Acá hay trato discriminatorio, con pagos los días 15, en los que hay trabajadores de primera y de segunda. Esa es la realidad y lo que el intendente no cuenta para el afuera".