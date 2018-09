Alcec Concepción es compromiso en movimiento constante

Recibieron 1 millón de pesos esta semana de manos del gobernador, Gustavo Bordet, pero no es suficiente, necesitan más y trabajan para lograrlo. La acción de las voluntarias de la Asociación de Lucha contra el Cáncer (Alcec) de Concepción del Uruguay mantiene un trabajo permanente de recaudación de fondos porque su tarea sostiene objetivos de enorme importancia que se van renovando a medida que se logran.

Con este objetivo, en la jornada de hoy se realizará una nueva edición de su tradicional Feria de Variedades, un espacio que se colma de concurrentes comprando prácticamente todo lo que se ofrece y que conforma un lote inmenso de cosas que personas solidarias donan para beneficio de la institución.

La actividad se llevará adelante con la finalidad de culminar el nuevo Hogar de Tránsito, diseñado para albergar hasta 60 pacientes que se tratan en el búnker.

Como siempre sucede, seguramente el Club Itapé, ubicado en Aráoz y Suipacha, se llenará nuevamente de gente entre las 9 y las 13 para encontrar y adquirir cosas de las más diversas, elementos muy interesantes y útiles, ya que es posible hallar de todo. Desde muebles y materiales de construcción hasta manteles, adornos y artículos para el hogar. También colecciones de libros, revistas antiguas, candelabros, vajillas, cuadros, y todo lo que pueda generar interés y pueda tener un precio.

Los integrantes de Alcec destacaron que "el objetivo es brindar las condiciones para que el paciente se sienta cómodo y contenido, favoreciendo su tratamiento". A su vez, señalaron: "La obra se encuentra en una etapa avanzada de su construcción. Se trata de un espacio necesario, ya que actualmente Alcec posee un hogar con capacidad solo para 21 personas. Para el resto se contratan departamentos o habitaciones en hoteles, que implica gastar grandes sumas de dinero".

Es que no conformes con la atención indiscriminada de todos los pacientes que se acercan a la institución, no importa si tiene o no obra social, Alcec también ofrece desde hace más de 20 años un espacio para que aquellas personas que llegan desde otras localidades puedan permanecer en la ciudad mientras dure su tratamiento en el búnker.

La actual residencia está ubicada en Ameghino 421 de Concepción del Uruguay, y brinda a los pacientes y sus acompañantes todo el confort para su estadía, brindándoseles desayuno, almuerzo, merienda y cena, con dietas equilibradas de acuerdo a las necesidades de cada uno.

El nuevo espacio está en la zona noreste de La Histórica en la zona del barrio Cantera 25, a metros de calle Urquiza. Se trata de un moderno y amplio edificio equipado con todas las comodidades para que todos se sientan cómodos y tranquilos mientras realizan su tratamiento en el centro oncológico que la entidad tiene a pocas cuadras de allí, en el predio donde funcionaba el antiguo Hospital Justo José de Urquiza.





Equipamiento

El gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, visitó Concepción del Uruguay el miércoles y junto al intendente, José Lauritto, hizo entrega de 1 millón de pesos a la entidad, destinados a la compra de un acelerador lineal de partículas, valuado en más de 12 millones de pesos.

"Estamos muy agradecidas por este aporte, por habernos escuchado y venir a ver nuestra obra ya con una respuesta solidaria. Le agradecemos también al doctor Lauritto", señaló Margarita Giqueaux, referente de la institución, quien explicó: "El aporte que nos ha traído el gobierno se destinará a la compra de un equipo sumamente valioso para los tratamientos, que se usa en radioterapia y sale alrededor de 300.000 dólares. Lógicamente que para nosotros este primer aporte es muy significativo".

En tanto, Bordet respondió: "El agradecido soy yo, y todos los entrerrianos por todo lo que hacen por su comunidad, por todo lo que aportan a la salud de toda la región", destacó el gobernador, quien dialogó en ese mismo lugar con un paciente de Concordia que se acercó a saludarlo antes de ingresar a una atención.

"Es una tarea realmente magnífica, que con mucha admiración y dedicación realizan personas que tienen una profunda vocación de servicio y nosotros como Estado tenemos la obligación de estar presentes para poder generar las posibilidades de desarrollo y crecimiento de las instituciones", señaló.

A su vez, el mandatario reiteró una idea: "El sistema de salud es uno solo. No podemos separar por un lado el servicio público, por otro lado los privados, y en tercer lugar las ONG. Si logramos integrar los esfuerzos todo va a ser mejor para la comunidad y ese debe ser el camino", dijo, y precisó que este aporte constará de una segunda etapa, de otro millón de pesos más, para completar la compra.

Por su parte, el intendente Lauritto resaltó: "La obra de Alcec es para destacar. Personas de diversos lugares acceden a los servicios de esta Asociación que trabajan con dos aceleradores lineales y ahora tienen que recambiar uno para mantener el nivel de calidad y eficiencia de su prestación". Acto seguido, manifestó: "Este aporte de 1 millón de pesos espera acercar ese monto necesario para su adquisición y que sin dudas seguirá siendo acompañado con el aporte solidario de una comunidad que agradece y reconoce esta denodada tarea diaria".

Cabe recordar que el Centro Oncológico de Alcec recibe personas procedentes de la costa del Uruguay, de otras provincias como Chaco y Formosa, o de localidades de la República Oriental del Uruguay.