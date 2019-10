Alberto fue electo presidente aunque Macri logró recuperar 8 puntos

Alberto Fernández se convirtió ayer en presidente del país en un hecho que resultaba previsible. Mantuvo un porcentaje similar al de las elecciones primarias, del orden del 48% de los votos, cayendo un punto y medio aproximadamente, pero al superar el 45% se consagró en primera vuelta.

Su contrincante fue un Mauricio Macri fortalecido, que lograba anoche, en el escrutinio provisorio un 40,57% de los sufragios, evidenciando una suba de casi ocho puntos porcentuales respecto de las PASO. Se deduce que mientras Alberto Fernández captó un porción proporcional de los ciudadanos que no habían votado en las primarias,; Macri logró la mayoría de esos votos. A ello habría que sumarle los 2,5 puntos que perdió Roberto Lavagna, el punto que bajó Juan José Gómez Centurión y los 0,75 puntos que perdió José Luis Espert. El votó en blanco también perdió 1,5 puntos y si se supone que fueron a Macri, los números cierran más o menos.

El gran ganador fue Alberto Fernández, aunque con una performance sobria. Recuérdese que se llegó a publicar que se esperaba que superara el 54% de Cristina Fernández en 2011. Cristina también fue una de las ganadoras, ya que fue quien eligió a Alberto F. para que fuese candidato, a sabiendas tal vez de que su techo electoral era cercano al 35%. De ser así, ayer hubiera tenido inconvenientes en la confrontación electoral con Macri.

El otro gran ganador fue Axel Kicillof, quien se impuso ampliamente en la provincia de Buenos Aires sobre la gobernadora María Eugenia Vidal (de Juntos por el Cambio). Si bien la diferencia ayer rondó los 13 puntos porcentuales y en las PASO había sido más de 20, igualmente la diferencia es del orden del millón y medio de votos. El mapa del país mostró varias sorpresas y confirmó algunas previsiones.

Dentro de las segundas, las victorias del macrismo en Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza fueron arrolladoras. Pero a ello se sumaron victorias en Santa Fe, Entre Ríos y San Luis que mantuvieron de color amarillo la franja central del país, desde el río Uruguay hasta Los Andes.

En la Ciudad de Buenos Aires el Cambiemos más PRO del actual jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta vapuleó al candidato del Frente de Todos, Matías Lammens, por un 52,2% a 35,7%. En Mendoza, el Cambiemos más radical de Alfredo Cornejo ganó 50% a 37,8%. Y en Córdoba el Cambiemos aliado de Schiaretti se impuso 61,3% a 29,3%. La liga de provincias macristas sumó a otros integrantes. En la provincia de los Rodríguez Saá el triunfo de Juntos por el Cambio fue 45% a 41,6%. En Santa Fe, donde fue electo gobernador el exintendente rafaelino Omar Perotti, el macrismo ganó 43,5% a 42,6%. En Entre Ríos, el macrismo se impuso de acuerdo al escrutinio provisorio 44,5% a 44,3%.

La banca del Senado

Al cierre de esta edición, escrutadas el 98,2% de las mesas en el conteo provisorio, Macri lograba 385.486 votos (44,49%) contra 383.961 de Fernández (44,32%), con una diferencia de 1525 votos. Si bien la derrota exigua sigue siendo derrota, y significa para el gobernador Gustavo Bordet un dato claramente negativo, ya que Fernández había ganado las PASO por más de 70.000 votos en Entre Ríos; también alteró lo distribución que se preveía de las bancas legislativas, ya que de mantenerse esa diferencia, la radical Estela Olalla será senadora nacional por la provincia junto a Alfredo De Ángelis, quitándole una banca al peronismo.

Reñida elección: El Frente de Todos admite un resultado muy estrecho

De confirmarse ese resultado, la concejal paranaense Estefanía Cora no ingresará al Senado y se integrará a la Cámara de Diputados en la próxima gestión. En las elecciones primarias provinciales de abril el peronismo y sus aliados lograron 146.000 votos de diferencia sobre el macrismo. El la elección general, Bordet fue electo gobernador el 9 de junio por unos 124.000 votos de diferencia. En las PASO nacionales, la diferencia a favor del candidato peronista Fernández fue algo superior a los 70.000 votos, y ayer –de acuerdo al escrutinio provisorio– el peronismo perdió por un millar y medio de votos. La magra performance del oficialismo provincial no se diferenció demasiado en las distintas zonas de la provincia. En la ciudad de Paraná, el triunfo del macrismo fue claro, al igual que en el Departamento Paraná, donde el macrismo ratificó su supremacía ganando en Crespo, Viale, María Grande, Cerrito y Hasenkamp,entre otras localidades. El peronismo, en tanto, se impuso en Hernandarias, Colonia Avellaneda y San Benito, dentro de las principales ciudades. En el Departamento Gualeguaychú Juntos por el Cambio se impuso por más de 7.000 votos, logrando una clara diferencia apuntalada en la cabecera departamental.

“Estamos orgullosos de haber sido acompañados. Si en Gualeguaychú hoy ha ganado otro proyecto a nivel nacional, bueno. Hay que ser respetuosos de lo que considera cada uno en cada momento. Nuestra gran alegría que es que el pueblo argentino da vuelta la página”, dijo el intendente Martín Piaggio.

“Tuvimos un gran acompañamiento para nuestro proyecto local. Después, las campañas a nivel nacional llegan diferente a cada pueblo por un conjunto de cosas”, agregó. En el Departamento Uruguay el triunfo del macrismo fue por 3.000 votos aproximadamente. Y en Concordia, la diferencia no fue de la amplitud que se esperaba. “Jornada histórica” El gobernador Gustavo Bordet señaló anoche: “Esta sin dudas ha sido una jornada histórica que refuerza nuestra historia democrática, y que reafirma además la voluntad del pueblo argentino de vivir en un país que priorice la producción, el trabajo y el empleo por sobre la especulación financiera”. Lo dijo en Buenos Aires donde acompañó al presidente electo Alberto Fernández.

Bordet: "Ha sido una jornada histórica"

“Quiero agradecer a todas las personas que trabajaron con compromiso y seriedad para llevar adelante estas elecciones en la provincia de Entre Ríos”, remarcó el mandatario en su cuenta de Facebook, tras conocerse los resultados que darían un triunfo del Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio por un escaso margen en Entre Ríos. (Al cierre de esta edición el escrutinio provisorio mantenía una escasa diferencia a favor del macrismo). “Hemos hecho una muy buena elección, con un esfuerzo muy grande de todos y todas, con transparencia, austeridad y fundamentalmente hablando con la verdad”, agregó luego Bordet en referencia a la campaña del Frente de Todos. Y agregó: “Mañana empieza un nuevo día que nos encontrará trabajando por el futuro y el bienestar de los entrerrianos, dialogando con todos los sectores, como lo hemos hecho hasta acá. Porque los problemas de la gente no tienen banderías políticas”, afirmó. “La unión de todos y todas es lo que nos permitirá crecer y poner a la Argentina de pie, junto con Alberto y Cristina”, concluyó Bordet desde el búnker del Frente de Todos en Capital Federal.

Frigerio

En la vereda de enfrente, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, logró un fuerte respaldo en la provincia. El funcionario es uno de los pocos integrantes del gabinete nacional que tiene territorio y podrá mostrar en Buenos Aires cómo, desde las primarias de abril hasta ayer, descontó casi 150.000 votos. La Liga de Gobernadores de Alberto, que constituyen los mandatarios peronistas, quedó con una primera fila de los que pueden exhibir triunfos importantes en su territorio, además de Kicillof. Juan Manzur en Tucumán, con una victoria de 57,8% a 33,9%; Jorge Capitanich en Chaco, con 55,5% a 35,6%; Alicia Kirchner en Santa Cruz, con 59,7% contra 28,3%; o Gerardo Zamora en Santiago del Estero, 748% a 18,4%; Sergio Uñac en San Juan, 48% a 40,4; o Gildo Insfrán en Formosa, 65% a 28,4%. Evidentemente para los de la región central del país, las cosas fueron más complicadas. “Emociones muy especiales” El presidente Mauricio Macri felicitó al ganador de las elecciones nacionales, Alberto Fernández, y lo invitó a desayunar hoy a Casa Rosada para iniciar el proceso de transición, según contó anoche al hablar en el búnker de Juntos por el Cambio. “Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández, acabo de hablar con él, lo invité a desayunar porque tiene que empezar el proceso de transición ordenada, que lleve tranquilidad a todos los argentinos. Lo único importante es el bienestar de los argentinos”, aseguró.

El mandatario hizo el reconocimiento acompañado por su candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto en Costa Salguero, cuando ya se había escrutado más del 90% de los votos: la fórmula del Frente de Todos sumaba el 47,84% de los votos y Juntos por el Cambio el 40,66%. “Quiero decirles que transformar nuestro maravilloso país depende de los argentinos, de cada uno de nosotros y nadie más. Sabemos que gracias al trabajo que hemos realizado, hoy estamos parados sobre bases más sólidas. Pero tenemos que cuidar lo que hicimos porque son cosas muy valiosas”, planteó ante la militancia.

Y agregó: “Hablo de algo muy difícil de cuantificar, que es otra forma de relacionarnos, otra cultura del poder, otra forma de gobernar, otra forma de escucharnos, que parece que la hubiéramos tenido siempre pero es algo que hemos logrado ahora”. “Sé que es una noche de emociones muy especiales. Nos han pasado muchas cosas, muchos sueños... Pero quiero decirles de verdad: esto recién comienza y que como les prometí más juntos que nunca vamos a estar ahí para defender los valores en los que creemos. Porque en serio, todos creemos en la verdad, en el diálogo, en el respeto por el otro, en la honestidad, en la decencia, en la paz y en la libertad. Todos estamos comprometidos en cuidar la democracia y la República”, completó.

“Opositores considerados”

A su turno Alberto Fernández, en su búnker, anunció: “Mañana (por hoy) me reuniré con Macri y empezaremos a ver cómo transcurrimos el tiempo que nos queda. Vamos a colaborar en todo en lo que podamos colaborar porque lo único que nos interesa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas. Allí estaremos”. “Gracias a todos los que nos votaron, a todos los que nos acompañaron. Por el compromiso que han demostrado por construir una argentina más solidaria. Y gracias a los que no nos votaron por haber participado de esta jornada. Este no es el frente de nosotros, es el Frente de Todos y nació para incluir a todos los argentinos”, agregó el exjefe de gabinete de Néstor. “Los tiempos que vienen no son fáciles”, sostuvo el presidente electo. Y agradeció a Roberto Lavagna, candidato presidencial de Consenso Federal, por haberlo llamado para reconocer el resultado. Fernández le dedicó el triunfo a Néstor Kirchner. “Gracias Néstor donde estés porque vos sembraste todo esto que estamos viviendo. No sería justo que no le reconociera lo que él hizo por nosotros”. En ese sentido agregó: “Me diste la enorme posibilidad de la aventura de hacernos cargo de un país y ponerlo en pie”. “Vamos a hacer todo lo que haga falta para que las persianas de las fábricas de las pymes vuelvan a levantarse, para que las máquinas vuelvan a funcionar. Para que la educación pública no sea una desgracia. Para que nuestros chicos puedan seguir educándose. Vamos a volver a construir la Argentina igualitaria y solidaria que todos soñamos”, sostuvo Fernández. Y agregó: “Que nuestros opositores sean conscientes de lo que nos han dejado y nos ayuden a construir de las cenizas que nos han dejado”. “La Argentina que viene necesita del compromiso de todos. Vamos a hacer la Argentina que nos merecemos. Vamos a volver a construir el país que soñaron nuestros mayores. Vamos a hacerlo porque nos lo merecemos”, agregó. El presidente electo celebró el triunfo sobre el escenario junto a Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Verónica Magario, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Wado De Pedro y otros dirigentes del Frente de Todos.