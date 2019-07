Alberto Fernández y Bordet preparan su llegada a la provincia

El gobernador Gustavo Bordet dio este miércoles una clara señal de participación en la campaña nacional del Frente de Todos, al reunirse junto a los principales candidatos a legisladores nacionales, con el postulante presidencial Alberto Fernández.

En ese encuentro se anunció que el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner estará en Paraná el martes. Antes Alberto F. estará en el centronorte santafesino, hoy y mañana. Si bien en la zona tiene muchos allegados políticos, se indicó que la definición de la agenda quedó en manos del gobernador electo Omar Perotti. El dato no es menor, ya que días atrás se mencionaba en círculos políticos santafesinos que existía cierta tensión entre ambos dirigentes a raíz de la pretensión del santafesino de que Fernández asumiera públicamente una serie de compromisos específicos con Santa Fe, para el caso de ser electo presidente de la Nación.

En lo que tiene que ver con Bordet, no hubo menciones de ese tipo; pero sí desde la Casa Rosada se alentaron versiones periodísticas señalando que los días de vacaciones que tomó el mandatario provincial obedecían a la decisión de no sumarse a la campaña.

Se interpreta que la postura que asuman los dos gobernadores mencionados de la Región Centro puede tener alguna incidencia para contrapesar la del cordobés Juam Schiaretti, que decidió no pegar su boleta con la de los candidatos peronistas Alberto y Cristina Fernández. Incluso ayer Schiaretti recibió nuevamente a la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio (ver página 4) y antes mantuvo una reunión con Perotti, que generó algunas suspicacias.

Compromiso

Fernández hizo algunas declaraciones tres reunirse con Bordet; los candidatos a senadores nacionales Edgardo Kueider y Estefanía Cora; los dos primeros candidatos a diputados nacionales, Marcelo Casaretto y Blanca Osuna.

“Mi compromiso como presidente es que los entrerrianos tengan una vida mejor, por el impulso de la Provincia y también de la Nación”, afirmó. “Yo necesito mucho del gobernador”, agregó en referencia al reelecto mandatario provincial.

Fue durante un encuentro que el mandatario y el candidato presidencial compartieron en Buenos Aires con los candidatos a legisladores nacionales. También adelantó que el martes visitará Entre Ríos.

“La semana que viene, el martes, voy a estar allí invitado por el gobernador. Vamos a abrazarnos con los entrerrianos; y van a ver mí compromiso, de mirar sus ojos, mirarlos cara a cara, y mostrarles que en verdad podemos hacer un país distinto”, expresó Fernández. “Veo a Entre Ríos como parte central de la Argentina que nos merecemos”, subrayó.

En las redes

“Por otra parte, en el mensaje difundido por las redes sociales, Alberto Fernández indicó que Bordet ‘además es un gran amigo, que ve a la Argentina del mismo modo que yo’, y reveló: ‘Necesito mucho del gobernador para que Entre Ríos pueda funcionar mucho mejor de lo que hoy funciona’. También se dirigió a los ciudadanos y pidió ‘dejar de estar enfrentados y poder trabajar juntos. Esa es la garantía’”, consignó el parte de prensa.

Luego de la reunión Fernández se mostró “muy contento y entusiasmado” y ratificó: “Estamos por el camino correcto”. Respecto del gobernador entrerriano, explicó: “Gustavo (Bordet) es un gran gobernador que tiene Entre Ríos, pero además es parte de esa nueva dirigencia que asoma en la Argentina a la que yo le presto mucha atención para favorecer los recambios del futuro”.

“Siempre es grato encontrarme con él, escuchar la visión que él tiene y lo aprovechamos mucho. Fue una linda reunión con el resto de los candidatos también preparando la visita a Paraná, que es algo que le pedí a Gustavo porque tengo ganas de volver a Entre Ríos ya como candidato”, continuó.

Por último, Fernández destacó la articulación dada en Entre Ríos para la conformación de las listas de las elecciones provinciales del 9 de junio. “Eso permitió lograr esa unidad que tan útil fue y que tanto sirvió”, dijo en referencia a la reelección de Bordet con el 58% de los votos, como candidato de un frente conformado por una decena de fuerzas políticas.

Proyecto

Bordet contó: “Compartimos con Alberto (Fernández) un proyecto político que no nace ahora para una elección, sino que tiene que una continuidad, y en lo cual empezamos a trabajar previamente en Entre Ríos para lograr los criterios de unidad que después nos posibilitaron tener un triunfo claro y contundente en la provincia”.

“Lo que nos entusiasma, más allá de poder tener bases políticas comunes, es el futuro que vemos para la provincia de Entre Ríos y para la Argentina”, indicó Bordet ,y enfatizó: “Argentina merece tener un gobierno que priorice políticas de crecimiento, de empleo, de desarrollo, cambiar una matriz financiera para pasar a un modelo de producción”.

“Esto es lo que nosotros planteamos a la sociedad, a nuestros ciudadanos en Entre Ríos para poder tener esta sintonía que nos permita crecer y desarrollarnos como sociedad en la provincia de Entre Ríos. Por eso Alberto representa no sólo ese proyecto sino también esos valores que compartimos”, agregó finalmente.

El candidato en La Rioja

Fernández estuvo ayer en La Rioja, donde señaló: “Lo que más me desvela es que (Mauricio) Macri tiene la economía argentina apagada, que es no parar de deteriorar el consumo, su pieza central del desarrollo y esto generó desempleo y pobreza. Tenemos que recuperar el trabajo. Lo mejor que hizo este gobierno es ver cómo la gente se desempleaba, se compraba una mochila y una bicicleta y se iba a hacer delivery y a eso lo llamaron emprendedores, y no lo son. Es gente que salió del sistema económico y perdió el aguinaldo, la obra social, las vacaciones, no son emprendedores, sino víctimas del modelo. Mi mayor preocupación es devolverles el trabajo a los argentinos. Cuando pongamos en marcha la economía vamos a comenzar a resolver el problema”, prometió.

Respecto de la producción local, Fernández se preguntó: “¿Por qué a las provincias cordilleranas no les abrimos los pasos hacia el Pacífico y los obligamos a cruzar la Argentina para salir por Buenos Aires o por Rosario?”. Y agregó: “Hay que plantear estos debates para resolverlos y encontrar una respuesta. Como les dije a los gobernadores, ellos serán mis socios y vamos a trabajar juntos para resolverlos”, indicó.

“Uno de cada dos chicos está en situación de pobreza, hoy son pobres, pero mañana no tienen futuro, están excluidos del mundo de la educación y es algo central que este gobierno no hace nada para corregirlo”, enfatizó en otro tramo de su conferencia de prensa.

Por otra parte, puntualizó que sus primeras medidas estarán orientadas a reactivar el consumo y terminar con la angustia cotidiana que viven hoy muchos argentinos, “aunque es difícil decir cuáles serán las primeras medidas porque no sé qué situación me voy a encontrar”, anticipó.