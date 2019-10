Alberto F. se reunió con Perotti y el intendente electo Pablo Javkin

Tres horas antes de cerrar el Foro de Ciudades realizado ayer en el salón Metropolitano, el candidato presidencial del Frente de Todos (FdT) Alberto Fernández, recibió en un hotel del centro de Rosario, por intermedio del próximo gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, al intendente electo Pablo Javkin. La situación social de Rosario y sus prioridades frente a la crisis que sacude a la Argentina fue el tema clave abordado durante el cónclave.

Pero, tras compartir un café con Javkin y Perotti, Fernández también hizo lo propio con el diputado provincial Eduardo Di Pollina, una de las referencias del nuevo sector interno del socialismo denominado Bases, que ya explicitó su respaldo a la fórmula presidencial del Frente de Todos. Una decisión que contrasta con el aval de la cúpula nacional del partido de la rosa al binomio Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey (Consenso Federal).

Luego de recibir un llamado matinal de Perotti, quien le extendió la invitación, Javkin ingresó –pasadas las 15– al hotel Ros Tower (Mitre 299), donde el candidato presidencial se alojó durante su breve visita a Rosario. Un día antes, Fernández había desembarcado en la ciudad de Santa Fe para participar del primer debate televisado de cara a las elecciones generales del 27.

“Fernández, al que no conocía personalmente, me invitó a tomar un café. El encuentro corrió por cuenta de Perotti, con quien ya me reuní en varias oportunidades (después de los comicios provinciales de junio). Analizamos temas sociales y ligados a la seguridad en la ciudad”, contó a La Capital el intendente electo acerca de lo ocurrido en el piso 15 del hotel. En ese sentido, el líder de Creo contó que el postulante a la Casa Rosada se mostró interesado en la problemática social de Rosario, “en especial el impacto de la crisis económica”. Incluso, para aplacar potenciales suspicacias, Javkin consideró que encuentros de ese tipo “tendrían que ser habituales en el país, más allá de las pertenencias políticas de cada uno” de los participantes.

“Es positiva una reunión de este tipo con el gobernador y el candidato presidencial que apoya. Desde junio vengo haciendo lo propio con prácticamente todo el arco político local y nacional. Hay que unir y si es posible trabajar en conjunto, ese será el camino a seguir”, añadió Javkin, quien no descartó la posibilidad de reeditar un nuevo encuentro en caso de que Fernández acceda al Sillón de Rivadavia. Si de futuro se trata, otro de los temas analizados durante la reunión fue la eventual articulación de tareas de cara al corto plazo.