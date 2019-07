El exsenador nacional Augusto Alasino, referente del sector denominado Peronistas con Pichetto (PCP) sostuvo ayer que a sus compañeros justicialistas les molesta “tener que tragarse el sapo de Macri”, pero consideró que es necesario.

En declaraciones a FM Litoral, Alasino y el dirigente paranaense Aníbal Vergara se refirieron a la situación que les genera adherir a la propuesta de Juntos por el Cambio.

Alasino dijo que si no estuviera el senador Miguel Pichetto en la fórmula presidencial ellos no estarán apoyando la reelección del presidente, Mauricio Macri. “Celebramos que Pichetto haya armado una alternativa, que le da la posibilidad al PJ de crecer, de cambiar, de modernizarse, de adecuarse a estos tiempos”, indicó el exjefe del bloque de senadores menemistas.

Vergara aseguró: “Para los peronistas es una tarea muy difícil tragarse el sapo de Macri, pero es necesario para salvar la república”. A lo que Alasino añadió que resulta tan complicado “como para La Cámpora votarlo a Alberto Fernández”.

Contó luego que dialogó en los últimos días con el exministro de Economía del radicalismo Jesús Rodríguez, un referente de la Junta Coordinadora Nacional. “Sabés que estamos con Pichetto, le dije, y me respondió: ‘Ah, muy bien’. Yo le pregunté dónde quedó toda la Coordinadora, que eran tan inteligentes, y me respondió: ‘Salvo Fredy (Storani), todos acá (con Macri). No hay otra Choclo’, me dijo”, contó Alasino.

Alasino explicó algunos otros argumentos que lo eximen, dijo, de ser considerado un traidor al peronismo, como le planteó el periodista Antonio Tardelli durante el reportaje. “Pichetto es el único tipo que habla de política (en el gobierno nacional) Macri, como CEO o hijo de CEO es un gran gestionador, es su tarea. Pero el que habla de política, el que pone lo que faltaba es Pichetto”. Tras ello, comparó al hasta hace pocos días jefe del bloque de senadores nacionales del peronismo con el presidente Donald Trump, de los Estados Unidos de Norteamérica.

“Ayer escuchaba a un periodista de Buenos Aires contando una reunión y decía: estuvo Marcelo, Horacio, María Eugenia y Pichetto. ¿Por qué no le dicen el nombre a Pichetto?”, se preguntó en otro tramo de la entrevista.

Sobre la expectativa que genera el candidato a vicepresidente, Alasino indicó: “Estamos esperanzados en que algo va a cambiar, y que algunos paradigmas de Macri no van a ser los mismos. No sé cómo serán los gurkas que están alrededor de él, que van a ser muy duros. Pero el juego que le da a Pichetto es, para mí, un síntoma de que está cambiando”, indicó.

En ese sentido, ejemplificó: “Nosotros decimos que hay que dejarse de joder con la reforma laboral”, y le preguntó a su entrevistador: “Más allá de las noticias periodísticas, ¿ha escuchado a algún funcionario hablar de esto? Yo no los escuché”.

Acerca de la lealtad

Alasino planteó que la traición “es un disvalor, del valor lealtad. ¿Lealtad a quien? ¿A Alberto fernández? ¿A Scioli? ¿A Gioja? ¿A Cristina? ¿La doctrina está ahí? No hablemos de disvalor si no hay valor para defender”, afirmó contundente.

Y, sobre el voto a Macri, agregó: “Hay una parte en la que tenemos que hacernos cargo. Creemos que tragarnos el sapo de Macri es algo que molesta, y que los compañeros no lo van a aplaudir. Pero es como decía don Enrique Cresto, hay que tragarse algunos sapos para avanzar y eso es lo que estamos haciendo nosotros”.

Sobre los integrantes de la fórmula del Frente de Todos, el exlegislador nacional marcó una diferencia. “Yo distingo entre los Fernández. Cristina es jefe político. El otro es sinuoso, mala persona, un tipo que estuvo con (Domingo) Cavallo. Esos dos departamentos que tiene cerca del Patio Bullrich los compró cuando era jefe de la Superintendencia de Seguros con Cavallo (...) no es un cuadro ni un hábil armador, sino que está en este lugar por una maniobra judicial de Cristina, cuando a ella se le cae el gambito que quieren hacer en la Corte, aparece Fernández”.