Alarma el exponencial aumento de accidentes de motos en los últimos meses

Una joven de 19 años resultó gravemente lesionada ayer, sufriendo una fractura de fémur, mientras se trasladaba con su hermana en moto y fue embestida por un automóvil en avenida Almirante Brown, en Paraná. También el jueves un hombre de 51 años tuvo una fractura del troquiter del hombro, lesión considerada de carácter grave, cuando en la esquina de Blas Parera y Ferrarotti chocaron dos motos. Ese mismo día dos menores de 16 y 11 años que iban en una moto de 125 cc colisionaron con un automóvil en calle Rondeau y Monseñor Dobler: el niño fue derivado al hospital San Roque. Y por la mañana chocaron dos motos en el acceso a San Benito, y a raíz del impacto ambos conductores de los rodados fueron derivados al hospital San Martín, donde fueron diagnosticados con heridas leves.

Los incidentes en los que intervienen motovehículos van en aumento en la capital entrerriana y la zona de Paraná Campaña, y generan alarma.

El doctor Guillermo Grieve, jefe del servicio de Terapia Intensiva del hospital San Martín, confirmó a UNO que se ha incrementado exponencialmente el número de accidentes con este tipo de vehículos en agosto y en lo que va de septiembre, y también la cantidad de muertes. “Habíamos logrado en principio un accidente por mes, de cinco que teníamos antes. Y de cuatro accidentes por mes con traumatismo craneoencefálico grave (TCEG), el número se ha elevado exponencialmente y registramos entre siete y ocho”.

“O sea que se revirtió la tendencia en descenso que habíamos tenido. Partimos de 150 accidentes anuales, ahora estamos en 60 en promedio y quizás haya una tendencia a acercarse a 80 anuales. Habíamos llegado a tener 15 muertes al año y posiblemente la tendencia vaya a 20”, sostuvo el profesional, que periódicamente elabora una estadística que contribuye a tomar conciencia sobre una problemática que se vincula estrechamente con la falta de controles.

Los datos recopilados por el profesional dan cuenta de que entre enero y marzo hubo 27 casos con TCEG y siete muertos; de abril a junio 16 TCEG y se registraron tres fallecidos; y desde julio hasta la fecha, cuando recién trascurrió la mitad de septiembre, van 17 episodios con TCEG y ya se consignaron siete desenlaces fatales. Considerando que en el primer semestre del año hubo 40 TCEG y 10 muertes, la proyección es de 80 TCEG y 20 fallecidos cuando culmine el año.

Entre las observaciones que compartió el médico, sostuvo que el 90% de las muertes son por TCEG, y recalcó el 90% de las veces el casco evita la lesiones cerebrales.

A su vez, en su informe reveló que en el primer trimestre del año la cantidad de situaciones con TCEG aumentó un 45% y los casos fatales se incrementaron un 20%. En este período el uso del casco disminuyó del 80% al 55%, y se registró un 30% de utilización inadecuada de este dispositivo de protección. Entre las causas, se advierte falta de control adecuado por los inspectores y la Policía en los tres primeros meses del año.

Prevención

Sobre el costo que significa para el Estado la atención de quienes resultan heridos en estos incidentes viales, Grieve comentó: “Los pacientes tienen un altísimo costo, en principio representa algo así como 50.000 a 40.000 pesos diarios en la primera etapa neuroquirúrgica, luego esto baja a 30.000 o 40.000 pesos diarios, estando en la etapa de terapia intensiva, y después se reduce a 10.000 pesos diarios en la etapa de rehabilitación, que puede durar entre tres y seis meses”.

En este marco, volvió a hacer hincapié en que hay que trabajar en la prevención: “Hay que tratar de evitar el accidente, porque si bien hemos bajado la mortalidad del 32% al 17%, sigue habiendo accidentes graves, en los que solo un tercio queda sin secuelas. Hay un tercio de los heridos que muere y otro tercio que queda lesionado”, dijo, y sobre este punto subrayó: “Respecto a la reinserción, de los estudios que hemos hecho, observamos que al año el 50% de los que se recuperan tuvieron alguna desestructuración familiar, se separaron, han dejado de trabajar. Todo cambia cuando se tiene un accidente, lamentablemente”.

Acto seguido, advirtió que se agudizó la falta de controles: “Notamos que ha bajado los brazos la Municipalidad, y también los municipios cercanos. Hemos tenido un aumento de accidentes en Paraná Campaña, donde bajó el uso de casco”, reflexionó, y señaló que posiblemente también se dé la misma situación en la capital provincial: “Creo que ha disminuido el control y, posiblemente, se ha reducido el uso de casco, que había llegado casi al 80%. Si bajamos del 70% aumentan exponencialmente enseguida las lesiones”.

También recalcó que hay que hacer cumplir las medidas preventivas: “Que no anden en moto las embarazadas, tampoco los chicos, que al conducir un vehículo no tomen alcohol, que no se droguen, que respeten los límites de velocidad, que no pasen el semáforo en rojo”, fueron algunas de las acciones que mencionó.

Atento a esta realidad, adelantó que el viernes harán público un informe en el que aportarán datos que permitan conocer las últimas estadísticas sobre los accidentes en los que intervienen motos y en los que se reportan heridos que demandan atención médica. En este análisis, el médico junto a su equipo de trabajo destaca que hay que promover el uso del casco y efectuar acciones de prevención: “Solicitamos la toma de medidas urgentes y responsables sobre el uso del casco, la velocidad, el número y la edad de los pasajeros, y control de otros tipos de infracciones”, señalan.

Asimismo, recuerdan la prohibición de la venta de nafta a motociclistas sin casco, instando a tomar “las medidas estrictas”.

A los inspectores y policías les solicitan el cumplimiento de los controles, que se realicen test de alcoholemia a motociclistas, y que se incremente el valor de las multas correspondientes y las sustracciones del rodado: “Que la primera multa sea la compra del casco”, indican, a la vez que solicitan “la ejecución de un programa eficaz y continuo en las escuelas para la instrucción del cumplimiento de medidas a los motociclistas, y minimizar los riesgos de lesiones graves y muertes por el uso inadecuado del casco”, un aspecto que evidentemente hay que reforzar.