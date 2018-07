Alan, un joven médico veterinario, fue elegido el mejor amigo en Chajarí

Por tercer año consecutivo la Municipalidad de Chajarí realizó la consulta popular para postular al mejor amigo de la localidad conocida por ser la Ciudad de Amigos. Esa singular convocatoria dio como ganador al joven médico veterinario Alan Aispuru, quien en diálogo con UNO reflejó sus sentimientos y el significado de la amistad para él.





"Ser amigo es un tema muy importante en la vida de las personas, se da constantemente y hay que llevar la amistad no sólo con los amigos sino con todos los que uno se relaciona a diario", reflexionó.





Sobre la elección en sí misma, explicó: "La elección consistió en elegir al azar a cualquier ciudadano de Chajarí, no fue ni por postulación ni terna. Era libre y la gente votaba su elección por medio de las redes y surgió que comenzaron a votarme y obtuve gran cantidad de votos".





alan.jpg PROFESIÓN. Desarrolla su actividad en el ámbito público y en el privado.





—¿Qué significó ser elegido mejor amigo de la ciudad?

—La verdad en principio no entendía mucho porque no me lo esperaba. Esta elección es la tercera vez que se realiza y por lo general uno espera que sean personas con trayectoria, con camino recorrido y yo solo tengo 30 años, por eso no me lo esperaba.





—¿Y por qué creés que fuiste votado? ¿Por tu trato diario con la gente? ¿Qué puede haber influido?

—Por lo que la gente me manifiesta es mi forma de ser. Cada uno es como es y es muy difícil camuflarse y mostrar algo diferente a su forma de ser. Soy como me ven en los distintos lugares donde me encuentran. Como veterinario no sólo trabajo en el ámbito municipal, sino también en el educativo como docente y en la actividad privada, y lo que destacan los que me conocen es la amabilidad no sólo con la atención del animal sino también el trato a su propietario, con los compañeros de trabajo, las acciones que uno realiza hacia la comunidad con el cuidado de los animales, este movimiento que es muy importante en Paraná y que desde hace cuatro años llevo adelante en la ciudad. Son un conjunto de situaciones que la gente consideró.





—¿Por qué elegiste ser veterinario?

—Desde que tengo uso de razón lo consideré y siempre estuve relacionado a los distintos tipos de animales, no solo perros y gatos, sino animales de campo. Con respeto y un cariño especial que me motivó a trabajar por ellos. A veces no es sólo atender un animal, sino también una situación donde hay personas que tienen sentimientos hacia su mascota y eso es lo que siempre considero. Eso es lo que a las personas les gusta, no es solo una inyección y chau, sino hay un seguimiento, se acompaña la situación.





—¿Dónde estudiaste?

—Estudié en Corrientes capital, a 450 kilómetros de Chajarí. La verdad que una provincia hermana que aloja a los estudiantes con mucho cariño y un afecto especial del correntino que transmite muchos valores. Estuve ahí los seis años y medio que me demandó la carrera y ni bien terminé, hice las pasantías todo y tenía muy claro que quería volver a Chajarí. Desde 2013 que estoy acá y trabajo por la mañana en la Municipalidad, en el área de Zoonosis. A la siesta doy clases en la Escuela Agrotécnica, a los alumnos del último año y por la tarde atiendo mi consultorio privado.





—¿Y te gusta una de las tres actividades en particular?

—Todo tiene lo suyo. Siempre me dicen "vas a tener que dejar algo para estar más tranquilo", la verdad que todo aporta algo diferente y eso es lo que me gusta. No es algo monótono, a veces pasar de una aula de la escuela a una cirugía de un pequeño animal o trabajar por denuncias en la vía pública por perros mordedores, hay un montón de cosas que uno hace durante el día que hacen que sea llevadero, se disfruta.





—En tu visión de ciudadano ¿Por qué Chajarí es una ciudad de amigos?

—Chajarí creció muchísimo en muy poco tiempo. Para los que no la conocen, es una ciudad que conserva la calidad de pueblo. Tiene aproximadamente 50.000 habitantes y todavía prácticamente nos conocemos todos, se conoce al panadero, a los profesionales, y eso hace que Chajarí sea una ciudad que cuando alguien necesita algo enseguida responde. Siempre hay cosas por mejorar, y es en lo que uno insiste, no sólo en el rubro que me toca a mi que son los animales en el área pública, el abandono y demás, sino también en otras problemáticas como las adicciones por ejemplo.





—¿Hoy te hacen un reconocimiento?

—Sí. Por la mañana se va a dejar inaugurada la puesta en valor de la plaza Jardín de la Amistad, ubicada en el centro de la ciudad, y allí se van a colocar mosaicos con los nombres de los distintos amigos que han sido electos hasta el momento, entre ellos el mío. Por la tarde, en el Centro Cultural se hará un acto de reconocimiento a los amigos de diferentes instituciones educativas y también se oficializa mi elección como Mejor Amigo de Chajarí.





Una fiesta que se repite por tercer año consecutivo





VIEJITO Idiosincrasia. La comunidad celebra la amistad.





La fiesta de la Amistad se desarrollará el domingo por tercer año consecutivo y tendrá lugar en las instalaciones del Club Vélez Sarsfield. Se trata de una iniciativa del gobierno municipal de Chajarí que tiene como objetivo impulsar una fiesta que de cuenta de la idiosincrasia y la cultura local. El evento tendrá como show principal a Los Pericos, cabe destacar que, al igual que en las dos ediciones anteriores, estará a cargo de diversas instituciones locales y lo recaudado irá en beneficio de las mismas. Se trata de una inversión pública que busca beneficiar a las instituciones de la comunidad, es decir, a clubes, escuelas y demás que mediante sus acciones se involucran con la sociedad. Está previsto que a las 18.30 se presente la banda soporte, "Suma paciencia", para que luego comience el show principal aproximadamente a las 19.15. En la primera ocasión, la actividad se hizo en la cancha del Club 1º de Mayo y el cierre estuvo a cargo de Los Palmeras. El año pasado, el evento fue en el Club Santa Rosa y el show principal fue de Los Auténticos Decadentes.