"Al principio fue de terror, pero me enamoré para toda la vida"

—Sí, por supuesto, es muy personal. Cada cuento es distinto según el narrador que lo cuente, pero dentro de eso se aprende a que el oficio se basa mucho en respetar ciertas reglas –aunque no se diluya la interpretación–. Pero está más basado en la comunicación con el otro que en el ensayo de querer forzar algo –como el actor, que quiere deslumbrar. Es un oficio diferente y el acento está puesto en que el cuento sea distinto según quién escucha. Un narrador nos dijo que le gustaba incorporar no solamente dos personas –una narrando y otra escuchando, como acto completo–, sino una tercera como “testigo” –que también lo puede ser el narrador–. De esa forma el cuento se puede dar entre el personaje –quien “sale” y cuenta partes de una historia– y quien la



—¿Qué otra característica tenía la zona en aquel entonces?

—El pulmón de esa área fue la plaza Sáenz Peña, así que era como la periferia de ella –no obstante estar a tres cuadras. La calle no estaba arbolada, era muy tranquila, y con casas muy antiguas de frentes altos y con molduras –en la mía unos leones. El Sol se veía distinto y era como que calentaba más. En los últimos años crecieron muchos árboles, y se siguen perdiendo casas antiguas y se hacen edificios. Cuando era chico a la siesta sólo pasaba el heladero y ahora es impresionante el tránsito. —¿Podías trasponer el límite del ferrocarril?



—¿Otros juegos? —Me gustaba imaginar y jugar a la guerra, a titanes en el ring –yo era el androide–, y mucho solo –a los vaqueros o ser superhéroe– ya que no dormía la siesta. Los catalogaba… ¡y soy dentista! (risas).



—¿Los primeros influyentes?

—Era fanático –y ahora grabo audiolibros– de Julio Verne –cuyos libros me siguen atravesando por la aventura y la ciencia –que también me gusta. Tuve la colección Robin Hood, la de los Los Hollister, Alfred Hitchcock, Agatha Christie, Sherlock Holmes, Salgari, Robert Stevenson, Borges y Cortázar, sigo leyendo los clásicos y ahora poesía. En la Universidad descubrí los autores más contemporáneos.





—¿Qué hacías con lo que descubrías?



—Era un ejercicio imaginativo, me gustaba lo artístico pero nunca encontré un vehículo. En Córdoba la mayoría de mis amigos son actores, músicos y escritores, pero nunca encontré una vocación más allá que me crié viendo teatro y ensayos. Hasta que al volver a Paraná descubrí Paranatecuento y la narración oral, y pude compartir



—¿Leías? —Era y soy muy lector, es una conexión a otros mundos.

—¿Había libros en tu casa? —Sí y se perdieron muchos. Me prohibí comprar más, así que compro digitales –pero no es lo mismo. Seríamos como muchos actores en uno, y alguien que los dirige.







—¿Cómo se completa el hecho narrativo con quien escucha?

—Siempre contás mirando al otro y desde ese contacto o vehículo de la mirada, se completa y te modifica como narrador. Cuando miro a alguien mientras cuento, sé si se está aburriendo, si está metido y haciendo su película, o si le tengo que dar más tiempo para que vea las imágenes que genero o para reírse. El ritmo me lo da quien escucha. Ana María Bovo –una maestra narradora– asemeja el acto narrativo al frágil tremolar de la luz de una vela, que puede oscilar para todos lados, pero que no se apague nunca. Es lo que tenemos que cuidar. Vamos trabajando con núcleos de imágenes y conflictos, parte por parte, y en eso se asemeja al trabajo del actor, pero enseguida llega la necesidad de incorporar la figura de quien te está viendo.



—¿Nunca se llega a la acción, en términos teatrales?

—No se necesita, aunque hay narradores muy buenos que crean como un golpe de efecto al desplazarse en el escenario; hay quienes utilizan objetos, son estilos o máscaras de la narración. Pero lo que caracteriza es lo puesto en el otro, que quien escucha se haga su mundo, y no se le apague la imaginación.



—¿Cómo se ensaya?

—Vas haciendo una rutina: la mitad del tiempo busco nuevo material y leo, y los ensayos van de lo individual –con el texto– o de a dos –con Malena (Sarrot), quien hace de público, y yo le hago de oyente cuando ella ensaya–. Al principio ensayaba mucho solo – con el espejo–, pero Juan Moreno nos dijo que era nocivo.



—¿Por qué te das cuenta que algo funciona?

—No es una versión terminada del cuento sino que lo vas modificando cada vez que lo contás. Tenés un repertorio de 40 o 50 cuentos, y entendés las respuestas y cómo se modifican. Después de la quinta vez se cuenta, está tomando su versión definitiva.



—¿Has descubierto subtextos o entrelíneas estando en escena?

—Sí, muchas veces, pero es efímero, porque son cosas que funcionan en un momento determinado, o aprendés que cosas que pensabas que iban a funcionar, no lo hacen y tenés que modificar.



—¿Relatos que no te cansás de narrar?

—Dos o tres: Ulises –de James Joyce–, de donde rescaté un cuento en el cual es protagonista Gerty McDowell –una chica que está en la playa por donde pasea Mr. Bloom y pasan cosas. Siempre le encuentro nuevas imágenes y formas. También un cuento popular italiano de tres viejas y estoy narrando mucho de los hermanos Grimm, que siempre disparan nuevas imágenes. —¿Reacciones inesperadas? —Hay narradores que trabajan con el público y hacen un ida y vuelta –lo cual permite el cuento popular con juegos de palabras, adivinanzas, canciones o repeticiones. No es mi estilo pero a veces la gente responde o dice cosas.



La impronta de Paranatecuento





—¿Cómo fue la experiencia del Paranatecuento?

—Tengo que agradecer a mi prima Pamela –a quien no conocía–, quien me conectó con gente del Paranatecuento –a los que había ido a ver y me gustó mucho. Lo llamé por teléfono a Monchi Zonis y quedó en nada (risas), entonces Pame me conectó con Churi Chemin, quien me abrió las puertas. Estuve muchos años y pasaron muchas cosas.

—¿Materias predilectas?—Biología y Literatura –aunque no tuve buenos profesores que me entusiasmaran. Tenía que estudiar algo rentable (risas) y no desafié el mandato.—¿Cuál era la actividad profesional de tus padres? ]—Mi viejo –de María Grande– fue bioquímico pero tenía unas hectáreas de campo de mi abuelo –quien tuvo almacén de ramos generales– y a los 40 años le dio por estudiar para técnico agropecuario por correspondencia. Se enamoró más del campo, así que en sus últimos 30 años se dedicó exclusivamente a eso. Mi vieja es profesora de Inglés.—¿Cómo transitaste lo inconciliable del mundo narrativo y los libros, y la Odontología?—También me gusta, amo las dos cosas y nunca me resultó algo demasiado problemático. Aunque ahora cada vez me gusta más narrar que ser odontólogo.—¿La primera aproximación fue al Paranatecuento?—Sí, ya de grande y cuando en ese ambiente era sólo un espectador. Hasta ese momento subía a un escenario y me daba terror. Me da pánico escénico actuar. —No obstante –en el algún punto– al texto lo estás pasando por el cuerpo—Entiendo todas las similitudes que hay ya que he leído a cuanto autor de teatro existe, e incluso he narrado teatro. Mi primer espectáculo grande fue Tito Andrónico –de William Shakespeare–, un texto teatral, pero al descubrir la narración descubrí que era mi manera –no representar un personaje. Soy Víctor quien cuenta historias de otros y no podría tomar la primera persona en componer un personaje. Nos pasa a la mayoría de los narradores y estamos haciendo una reflexión teórica al respecto.—¿No es también interpretar que tu narración sea distinta a la de otro, y el hecho de que se hace en un espacio escénico?