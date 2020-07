Aislamiento tras contacto con casos positivos: entre la incertidumbre y la fe

Según lo informado por el Ministerio de Salud provincial, seis nuevos casos de coronavirus se detectaron ayer que corresponden a la ciudad de Paraná, de los cuales cinco mantuvieron contacto estrecho con casos positivos.

Además de las personas que dieron positivo con Covid-19 tras el hisopado, se aguarda el resultado de más estudios y se hace un seguimiento de quienes por haber tenido contacto estrecho con casos ya confirmados pueden haberse contagiado.

Si bien en la Municipalidad hay hermetismo en torno a la información de cuánta gente se encuentra en esta situación, Juliana Robledo, secretaria de Participación y Gestión Comunitaria, dijo días atrás que de los hoteles contratados para aislar casos sospechosos, uno está “casi completo”, aunque aclaró que las 52 plazas con que cuentan son suficientes, y manifestó: “La cifra es muy variable. Hay mucho dinamismo en el ingreso y la salida, porque eventualmente, de acuerdo a la situación sanitaria y en función del resultado, Salud de la Provincia determina cuál es el circuito sanitario a seguir”.

Según afirmó, si da positivo se decide si la persona continúa el aislamiento en la casa o necesita internación. “En caso de una muestra negativa, regresan a su domicilio, pero deben respetar los 14 días de cuarentena”, aclaró.

Si bien aún no le hicieron un hisopado, Cristina Filippo es una de las paranaenses que actualmente están aisladas en su hogar por haber mantenido contacto estrecho con una persona que dio positivo.

Ella vive sola y como todavía está en rehabilitación y tiene secuelas aún en sus brazos y manos tras un grave accidente que sufrió hace dos años, cuando iba en su moto y fue embestida por un auto, necesita ayuda, por lo que a veces recibe la visita de alguna de sus amigas que le da una mano con los quehaceres hogareños o le acerca alguna cosa que precisa.

Justo el fin de semana se comunicó con una de ellas, quien había estado en los últimos días en su casa, y se enteró que estaba internada por tener síntomas de Covid-19. Finalmente el resultado fue positivo y a Cristina le informaron que debía cumplir un aislamiento durante dos semanas y estar atenta a cualquier manifestación en su salud.

Sorprendida con la noticia, Cristina confió: “Esto de la cuarentena es complicado, sobre todo estar todo el tiempo sola y no tener con quién hablar. Yo justo estaba medio bajón y le mandé mensaje a mi amiga y me contó que estaba internada. Había ido primero al dispensario porque tenía dolor de garganta y de espalda, y fiebre. Ahí le dijeron que si no le bajaba la temperatura fuese al hospital San Martín. Después del resultado, la aislaron en el hospital de La Baxada”.

Según mencionó, su amiga no le ocultó el hecho para que pueda estar atenta a cualquier síntoma. “También llamó a su mamá y a la pareja de la mamá, con quienes estuvo más cerca. A ellos les hicieron el hisopado porque trabajan en áreas vinculadas a la salud y le dio negativo”, comentó.

Cristina padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y por encontrarse entre la población de riesgo inmediatamente extremó los cuidados. Al respecto, refirió: “Estoy condicionada con el tema de mis brazos y no me resultó fácil, pero lo primero que hice fue desinfectar y lavar todo con lavandina, con pisos incluidos. Con alcohol voy limpiando los paquetes de mercaderías para cocinar que me traen. En mi caso estoy sola y eso es una ventaja en esta situación”.

cristina

En la zona donde vive hay dos kioscos, uno de ellos está enfrente de su vivienda, así que vía WhatsApp (wsp) avisa si necesita algo y se lo dejan en una mesita en la entrada: “Estoy tomando recaudos, como pagarles entregándoles el dinero rociado antes con alcohol y en una bolsita, para cuidar también a quienes me rodean”, señaló.

Hasta ahora no tuvo ningún síntoma pero desde Salud le dijeron que dé aviso ante cualquier situación fuera de lo normal que advierta: “Estoy bien, no me siento mal. Trato de mantenerme tranquila y fuerte, porque el estado de ánimo es fundamental”, aseguró.

Si bien ahora debe permanecer en la soledad absoluta confinada en su vivienda, sostuvo que está contenida: tras perder a sus dos únicos hijos hace un tiempo mantiene contacto virtual o telefónico con integrantes del grupo Renacer, conformado a nivel nacional por padres que atravesaron una situación similar, quienes están pendientes de su estado de ánimo y sus necesidades en este tiempo.

Además, muy querida por sus vecinos y allegados, recibe llamados con palabras de aliento a diario, y para mantenerse optimista practica meditación y hace reiki. “Tomé esta actitud antes, hace algunas semanas, porque llegué a sentirme prisionera en mi propia casa. Había empezado la carrera de Psicología, el cursado ahora es virtual y yo no tengo computadora ni Internet, solo acceso a través del celular. Se me complicaba estar al día y empecé a sentirme agobiada por no tener las herramientas necesarias y decidí dejar de estudiar para estar tranquila mentalmente”, dijo, y admitió: “Ya me había puesto a pensar en mi problema respiratorio y en que podía pasarme algo si me contagiaba, así que me propuse bajar un cambio y ahora estoy con buen ánimo, a pesar de estar sola, porque me siento contenida de alguna forma a través del contacto virtual”.

Mirta Oroño es otra vecina de la capital entrerriana y también comenzó el fin de semana las dos semanas de aislamiento que establece el protocolo luego de que su hijo Tadeo, de 16 años, diera positivo por Covid-19 tras ser atendido por un cuadro severo de asma en un centro de salud y luego en el hospital San Martín, donde se le realizó un hisopado.

Mientras Tadeo permanece ahora en el hospital De La Baxada, Mirta, sus demás hijos y sus nietos están en su casa. A diario se comunican por videollamada y esto los mantiene optimistas, ya que el adolescente le va contando a su mamá las novedades. “Mi hijo está mucho mejor. Diría que excelente”, subrayó, ya aliviada tras el susto que tuvo el jueves cuando él comenzó a sufrir la crisis asmática y “se le cerró el pecho”.

“Ahora estoy haciendo tostadas y cocinando para mis hijos y nietos. Quedamos en aislamiento hasta el sábado de la otra semana. No tengo miedo ante esto, porque perdí un hijo -que fue asesinado- y lo peor ya me pasó. Creo que la mayoría de la gente va a contagiarse en cualquier momento y lo tomamos con calma”, aseguró.

Mirta contó que en su casa siempre tienen algo para hacer y estar encerrados no significa por ahora un inconveniente para los más jóvenes de la familia: “No nos aburrimos. Hoy al más chiquito se le cayó el módem y estamos sin Internet. Hasta que vengan a arreglarlo van a tener que mirar televisión”, expresó con simpatía.

“Hay que pasar este aislamiento con paciencia, ya saldremos de todo esto”, concluyó.