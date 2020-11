Muchos aprovechan las ofertas del denominado Black Friday, una iniciativa que comenzó ayer y se extiende hasta mañana, a través de la cual comercios minoristas de diferentes rubros –tales como tecnología, hogar, moda o belleza– ofrecen descuentos exclusivos que se pueden encontrar en las principales plataformas de comercio electrónico, y actualmente también se aplica a productos seleccionados en compras presenciales.

Así lo confirmó Iván, encargado de una casa de electrodomésticos de calle Pellegrini, en la capital entrerriana, quien comentó a UNO: “Cuando hace mucho calor, explota la venta de ventiladores y aires acondicionados. Los clientes buscan desesperados estos productos y estas últimas semanas, sobre todo, ha habido un fuerte crecimiento en la demanda”.

Los ventiladores más económico se consiguen en Paraná a 4.000 o 4.500 pesos, con un rango de precios variado, según las particularidades del productos. En cuanto a los aires acondicionados, sus valores parten desde los 39.000 en adelante, de acuerdo a la marca, las frigorías y demás, y en algunos casos el precio supera los 200.000 pesos. “Respecto al año pasado, subieron entre 50% y 60% los aires acondicionados, dependiendo de las frigorías. La mayoría de la gente ya aprovecha y lleva con las opciones de frío y calor. Incluso ya no se fabrican mucho con la alternativa de frío solo, y no hay gran diferencia en precios entre uno y otro, capaz sale 2.000 o 3.000 pesos más y ya resuelven la calefacción para el invierno”, afirmó el gerente.

aire acondicionado.jpg Muchos aprovechan las ofertas del denominado Black Friday para comprar aires acondicionados.

En cuanto a la financiación, sostuvo que hoy con tarjeta de crédito hay planes hasta en 12 y 18 cuotas sin interés en productos puntuales y promociones, y recordó que rige la medida de comenzar a pagar en diferido la primera cuota, lo que significa un aliciente para los compradores. “La gente pregunta, consulta cada vez más y ya está informada del beneficio que tiene para pagar a los 90 días. Y con crédito personal, tenemos hasta 15 cuotas, con una pequeña tasa de interés”, indicó.

Por otra parte, aseguró que no han tenido hasta ahora inconvenientes con el stock. Sobre este punto, aclaró: “Por lo general las ventas que se realizan ahora son con los productos adquiridos en la temporada anterior. Hoy por hoy sabemos que no se está fabricando como en los años anteriores, pero todas las empresas se abastecen con un año de anticipación, así que stock hay, y no ha habido faltantes de unidades”.

Demanda sostenida

Además del crecimiento en las ventas estacionales debido al impacto del calor agobiante que llega durante los últimos meses del año, también aumentó la demanda en el rubro porque muchas familias decidieron invertir en las comodidades del hogar o mejorar su calidad de vida y confort, previendo que durante el verano seguirán las complicaciones para viajar y vacacionar en otro lado, por los efectos de la pandemia del Covid-19.

Sobre lo que más se pidió desde el inicio de la cuarentena, Iván manifestó: “Durante este tiempo de pandemia hubo tres o cuatro rubros con fuerte demanda. Uno de ellos fue el de los celulares en su momento. También la gente que se quedó en su domicilio porque no se pudo ir de vacaciones por las restricciones del coronavirus, aprovechó para cambiar el televisor y en su momento hubo faltantes, pero después se acomodó y hoy no hay inconvenientes con el stock”.

“Algo similar pasó con las notebooks, ya que hubo mucha gente que al quedarse a trabajar desde su domicilio necesitaba esta herramienta. Y cuando hubo problemas con el aumento de casos de Covid en las grandes ciudades, se dejó de fabricar por el lapso de un mes este tipo de artículos y eso hizo que el poco stock que había en el mercado se consumiera. Así que empezó a faltar en todas las casas de electrodomésticos”, agregó.

En este tipo de negocios también suelen venderse bicicletas, otro de los productos con record de demanda en estos últimos meses. “Actualmente estamos con stock mínimo, porque el furor por las bicicletas ha sido galopante. Hoy en día no se puede reponer el total del stock. Estamos muy complicados en ese sentido, porque van entrando a cuentagotas y no contamos con la cantidad que teníamos antes”, subrayó el encargado, quien explicó que los precios de una bicicleta arrancan en los 35.000 pesos.

Dinámica del sector

Si bien al principio de la cuarentena hubo un lapso en que los comercios de rubros no esenciales debieron mantener sus puertas cerradas y se vieron afectados por la falta de ingresos de muchos clientes que debían pagar los créditos personales, luego repuntaron tanto las cobranzas, como las ventas en general. “La gente se dedicó a entretenerse y a cocinar. Por ahí al momento de haber más gente en la casa se cocina más y se necesita mejor confort. Y aquellos que tienen plata ahorrada, antes de quedarse con los pesos se dedicaron a equiparse y a comprar electrodomésticos o a cambiar los que tenía”, explicó Iván.

Asimismo, remarcó: “Dentro de todo, las cadenas de electrodomésticos han mantenido su nivel de ventas. Hay que reconocer que no ha sido uno de los sectores más golpeados. Si bien estuvimos 20 días sin abrir, después nos fuimos acomodando y hoy la venta se viene manteniendo e incluso viene creciendo, y eso es bueno para el comerciante y el consumo interno”.

De cara a las Fiestas de Navidad y Fin de Año, el sector suele preparar ofertas y promociones, a las que se puede acceder por los distintos canales de ventas. “En Paraná hay clientes que prefieren las compras online y otros las presenciales. Se dan las dos, porque con la pandemia la gente se ha acostumbrado bastante a comprar a través del celular o la computadora, incluso las personas mayores que antes no estaban habituadas a la tecnología, y se aceleraron los procesos”, concluyó.