Agustín Toffolini aprende todos los días para poder transmitir su música

Agustín Toffolini estudia el profesorado de Educación Física en Santa Fe porque le gusta aprender, sobre todo, de las personas. Cuenta que cuando advierte que entró al proceso del conocimiento se le dibuja una sonrisa, luego toma nota y cuando llega al estudio la vuelca en la computadora.

Muchas veces terminó creando un tema con la experiencia que cierra cuando se vuelve a encontrar con la persona y le cuenta que, de aquel intercambio, creó una canción.

Una de las historias perfectas sucedió cuando su papá le acercó una entrevista grabada de Horacio Guaraní. La escuchó una vez y la dejó. Al tiempo volvió y la tiró en un proyecto para agregarle sonidos y la música que fue creando. Así nació el tema que hizo bailar a miles de personas en la Fiesta de Disfraces 2017.

"La cerré con el sol acá arriba, mi viejo a un lado y mi vieja del otro. Esa es la magia que tiene todo esto", recordó sobre el final de la FDD sentando en una silla blanca, con el termo bajo el brazo y cebando el mate, constante, compartiendo la ronda en uno de los lugares en donde más cómodo se encuentra.

agustín.jpg Histórica.





El 8 de noviembre cumplirá 25 de años y seguro que hará una linda fiesta porque recuerda que, de chico, siempre le gustó pasar música y mezclar temas en los cumpleaños de amigos y familiares.

A los 20 años se dedicó de lleno a su carrera de DJ de música electrónica después de vivir una intensa experiencia en una Creamfields.

Volvió de Buenos Aires decidido a hablar con sus padres, Fabio y Gabriela, mientras que Valentina escuchaba la decisión de su hermano mayor. Quería estudiar y se anotó en un seminario intensivo que se dividía en "producción" y "DJ de música electrónica" de dos meses en la Escuela Sónica de Buenos Aires.

Se le abrió la cabeza, retornó lleno de ideas y se convenció de que estaba listo para estudiar el año entero pero esta vez se inscribió en la Arjaus porteña.

"Mi mamá siempre nos dijo que su deseo más grande es que podamos vivir de lo que nos gusta", así que con esa premisa siguió estudiando hasta que logró el primer tema al que llamó Julio Cortazar y que hoy se puede escuchar en Spotify.





agustin 6.jpg Perillas. Foto UNO / Mateo Oviedo.





En la Arjaus conoció a Rodo Bustos al que define como un gurú, "mi maestro que además tiene un ojo (oído) bien crítico, un gran maestro", remarcó el futuro profe de Educación Física.

"Estudiando el profesorado me di cuenta que me gusta transmitir lo que se porque aprendo en el proceso. Me llevo un montón de enseñanzas, aprender todo el tiempo es una cosa que me fascina y si la gente no lo sabe, no se da cuenta de que me está enseñando, mejor. Yo aprendo de las personas. Soy un ladroncito de recursos", narra sonriendo, amable.

"Es hermosa la carrera, hay que dedicarle tiempo, a mi me gusta mucho, la dinámica que se maneja, los profesores son muy apasionados. Hoy fui a nadar y hacer gimnasia artísticas en donde soy malísimo pero me exigen para que aprenda. Son personas que me gustan por la energía que le ponen al enseñar", contó sobre sus mentores en la carrera del profesorado.





agustin 13.jpg El Profe. Foto UNO / Mateo Oviedo.





Metido en el deporte y la docencia, utiliza herramientas para crear su música. Piensa en "construir una forma para que los que quieran y tengan ganas se puedan subir a la música que propone". Una vez que están en su ola les tira mensajes de iluminados como Pepe Mujica, Guaraní, Spinetta, Gandhi.

En el camino encontró alegría en el flamenco para transmitir el mensaje: "Te están pasando una info que no la vas a encontrar en otro lugar, son personas que tienen o tenían otro tipo de conexión, yo pienso que alguien le bajó la data para que lo digan en la tierra".

Así produce sus temas, en el estudio, creando y bailando. "Hago lo que me gusta y después me voy a Buenos Aires para que lo escuche Rodo y él me guía".





agustin 10.jpg Protector. Foto UNO / Mateo Oviedo.





—¿Cómo hacés para manejar el ego?

— Trato de laburarlo día a día. En mis comienzos llegaba y me aislaba porque tenía un cagazo bárbaro. Quería llegar, enchufar y tocar. Con los años, con más cabinas encima, llego y trato de ser lo más normal posible. Siempre concentrado y tratando de estar en los detalles porque como artista tengo que manejar los nervios y la ansiedad de querer que todo salga bien.





Me tocó estar con artistas gigantes que se tomaron un mate y escucharon mi música que, al nivel de ellos es malísima pero me dieron consejos, me guiaron.

En cambio hay otros que me agarraron el CD y lo tiraron en mi cara: también aprendí porque yo nunca quiero ser así.

—¿Cómo está la escena en la región?

—La escena de Paraná y Santa Fe no tiene nada que envidiarle a la de Buenos Aires, Córdoba o Rosario. Vienen todos los artistas, las producciones son enormes porque las productoras están haciendo un gran trabajo que hoy no es fácil. Son chicos jóvenes con muchas ganas de que todo salga bien.

En Paraná estoy dando una mano desde adentro en D-Mentes porque tengo mucha admiración de la forma en que han crecido, yo los vi, yo fui a su primera fiesta en una quinta y se que siempre quisieron hacer algo distinto.

Ahora es el momento de que la gente apoye y mucho porque los artistas que vienen cobran en dólares y los traen igual. Ellos no aflojan.





agustin 7.jpg Influencias. Foto UNO / Mateo Oviedo.





En los últimos años al público de la Electrónica que es multigeneracional se le sumaron los preadolescentes. Chicos de 11 y 12 años que escuchan, bailan y quieren empezar a tocar. Agustín lo sabe porque se les acercan y le preguntan por detalles técnicos y equipos para comprar.

Una de las explicaciones al fenómeno está en las producciones de videos juegos que suman soundtracks de DJs a clásicos como el PES2019.

"Hay mucho interés por hacer música en dos corrientes bien marcadas la Electrónica y el Trap". La intriga de los más jóvenes lo mantiene emocionado tanto como la posibilidad de poder fusionar su música con proyectos audiovisuales. Todos desafíos que afrontará en esta parte del año.





