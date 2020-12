Agustín perdió a su mamá cuando ella tenía 47 años y él 11 años. Su papá, era un trabajador del río, gran pescador; que murió hace tres años. El joven de 22 años, cursó la carrera trabajando para ayudar a sus hermanos. Él y dos de sus hermanas sostuvieron el humilde hogar, que tiene problemas en la estructura y se inunda, en donde vive con tres hermanos menores.

profe 2.jpeg El profesor y su numerosa familia.

En Santa Elena cuentan que Agustín se sentaba afuera de su exescuela Juan Baustista Azopardo, sábados y domingos, con la netbook de Conectar Igualdad para obtener señal WiFi y terminar los trabajos prácticos. Fue abanderado y decidió empezar el profesorado de Educación Física.

“Se me vinieron tantas cosas a la cabeza, aun no caigo; es un sueño veo a mis hermanos, sobrinos y me siento feliz, extrañando a mis padres en este abrazo de festejo, pero la vida es así, no siempre podemos tener todo, debemos seguir con lo que tenemos y podemos” expresó Agustín emocionado y recordando a su familia.

“Seguiré perfeccionándome, haré cursos hasta que pueda conseguir horas en algún colegio de la zona, mientras tanto disfruto todo esto que aún no creo, pasó el tiempo en un abrir y cerrar, pero había días que parecía en cámara lenta, pasamos necesidades es verdad, pasamos por situaciones horribles pero jamás me rendí y aquí estoy. Por eso, ojalá que esto sirva para alguien y camine hacia sus metas; es lo único que importa y nos espera al final aunque parezca eterno o lejano” declaró Martínez en la puerta de su hogar.