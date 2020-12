Aguardan estudios para confirmar si el policía fallecido tenía Covid-19

garcía.jpg El director del hospital San Antoni de Gualeguay se refirió a la muerte del policía de 31 años Gentileza Municipalidad de Gualeguay

Sobre el ingreso de Hermoso al establecimiento sanitario el domingo pasado, García indicó: "Tenía factores de riesgo como obesidad mórbida y antecedentes de asma. Debido a la dificultad respiratoria que presentaba, se le realizó un test rápido que dio negativo, y seguidamente se lo ingresó a sala general".

Su cuadro fue desmejorando el lunes con mayor dificultad para respirar y falta de oxigeno, por lo que se pasa al paciente a la Unidad de Terapia Intensiva donde se lo asiste. "Allí no tuvo respuestas al tratamiento y falleció" señaló el director del nosocomio.

Embed ✅ Tenía 31 años. Ingresó el domingo al hospital San Antonio, de Gualeguay, con problemas respiratorios y su cuadro por coronavirus se complicó rápidamente +Info https://bit.ly/2K2eGiS Publicado por Diario UNO de Entre Ríos en Miércoles, 9 de diciembre de 2020

Ese mismo día se le efectuó una nueva prueba para Covid-19, en esta oportunidad no se trató de un test rápido sino que de un hisopado (PCR) cuyo resultado está pendiente y podría estar para hoy. García manifestó que el test tiene una tasa del 30% de falso negativo, por lo cual no se puede confirmar si tenía o no la patología.

Cabe señalar que mayoritariamente los decesos no son por coronavirus sino que asociados a la patología dado que es esta la que empeora los cuadros de los pacientes, quienes además ya tienen enfermedades preexistentes o factores de riesgo.