Agua potable: sin servicio en gran parte de Paraná

"Este tipo de tareas se realizan en esta época que son de menor consumo y son parte del plan de tareas que se vienen realizando para mantenimiento de los servicios", indicaron desde el municipio. "Ante esa situación se recomienda a los vecinos que mientras continúen los trabajos estimados hasta primera hora de la tarde, regulen el consumo del vital elemento almacenada en sus tanques domiciliarios de reservas. Se estima que para el final del día se normalizará el servicio".

Walter Vittori, director general de Obras Sanitarias dialogó con La Radio de UNO (88.7 La Red Paraná) y confirmó que las tareas llevarán varias horas y no concluirán hasta que no se haya reparado la fuga. "Detectamos una fuga en un caño de 900 milímetros que abastece un gran sector de la ciudad. En estos momentos estamos tratando de encontrar la ruptura. A los vecinos les pedimos que cuiden y racionen el consumo de agua, porque nos va a llevar tiempo y no se restablecerá el servicio hasta que la tarea no esté concluida. Confiamos en que sea durante la noche", indicó el entrevistado.

