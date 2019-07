Agrupación peronista cuestiona la gestión Macri

Los Hijos de la Resistencia Peronista de 1955 cuestionaron la política económica y social del gobierno de Mauricio Macri. Según la agrupación peronista “desde diciembre de 2015 se fueron cayendo las mentiras de Macri”.

Y lo argumentaron en los siguientes términos: “Nuestro pueblo lo sufre. No hace falta el relato, venimos dejando de comprar el pan, la leche y medicamentos, entre otros desde aquel entonces, porque hasta allí el pueblo no pasaba hambre, no tenía frío, comía en el hogar toda junta la familia y no por turnos en comedores sostenidos por la solidaridad de los argentinos”.

“Vivíamos como en los años dorados de Perón y Evita, con las persianas de fábricas y comercios levantadas, con hospitales y escuelas de primerísimo nivel, con pleno empleo y más aún, con la mirada puesta en la tecnología y con satélites en órbita informatizando al mundo. En el escrito reivindicaron el gobierno kirchnerista. “Porque se demostró en los 12 años de gestión, los Hijos de la Resistencia Peronista de 1955 apoyamos la Fórmula Fernández-Fernández”, indicaron.