Agmer volvió a rechazar la propuesta salarial del gobierno

No obstante, Agmer expresó que la oferta salarial realizada por el gobierno provincial "no contempla los pedidos de nuestro sindicato (...) dicha propuesta no califica para ser trasladada a las bases, por lo que se la rechazó, insistiendo en la necesidad de reformular de un modo realmente superador lo ofrecido".