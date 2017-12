Agmer repudió a Kunath, Guastavino y De Ángeli por votar "contra los jubilados"

"La Comisión Directiva Central de Agmer repudia a los Senadores de la Nación, y particularmente a los representantes de nuestra provincia, que dieron media sanción a la "reforma" previsional. Los legisladores votaron para que el ajuste que lleva adelante el gobierno Nacional recaiga sobre los jubilados", dispara el escrito que se difundió este viernes."De espaldas a los trabajadores, que el 29 de noviembre en una multitudinaria manifestación concentramos frente al Congreso de la Nación, el Senado dio media sanción a un paquete de medidas impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri, entre ellas la denominada 'reforma' previsional", señalaron.Luego aclararon que "se trata en rigor de un ajuste, que hace pagar el costo del camino económico que define la Nación, a uno de los sectores más vulnerables de nuestro país: los jubilados. La modificación de la movilidad impactará en forma negativa en el poder adquisitivo del haber jubilatorio y afectará mucho más a los futuros jubilados.Los trabajadores sabemos que 'no es reforma; es ajuste' por eso le dijimos NO a ese proyecto; NO al desfinanciamiento del sistema previsional; NO a la modificación del régimen jubilatorio docente, NO al ajuste vía la armonización de los regímenes provinciales", expresaron desde Agmer."Pero los Senadores dieron vuelta la espalda a la demanda del colectivo docente y –disciplinadamente, en trámite exprés- votaron la reforma previsional y de responsabilidad fiscal, que significan una quita de derechos conquistados con años de lucha", agregaron en el escrito citado por APF."Particularmente repudiamos el voto de los legisladores entrerrianos, Sigrid Kunath, Alfredo De Angeli y Pedro Guastavino, que desconocieron décadas de luchas provinciales por la autonomía de la Caja, acompañando una ley que para revertir el déficit fiscal decide echar mano a los recursos de los jubilados", reclaman.