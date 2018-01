Agmer avizora un conflicto docente si la propuesta salarial se ubica en el 15%

En su último congreso extraordinario, en la ciudad de Gualeguay, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) condicionó el comienzo de ciclo lectivo: "En caso de que no haya una propuesta salarial que responda a las necesidades de los docentes y/o que no se garantice que la Ley de Jubilaciones y Pensiones Nº 8.732 no se toca". Esta fue la postura que marcó el gremio con mayor representación entre los docentes con vistas al inicio del año escolar, y que se sentará a la mesa de negociación con nuevas autoridades. El 29 de diciembre, en su Colón natal, asumió como nuevo secretario general Marcelo Pagani, perteneciente a la misma línea política de la conducción saliente.

Días después, el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, declaró que las paritarias 2018 van a estar sujetas a la pauta inflacionaria, que será del 15%, una proyección que también estaba prevista en el Presupuesto.

Si bien el gobierno provincial anunció que la discusión paritaria con los estatales será entre febrero y marzo, y que los primeros en ser convocados serán los docentes, todavía no hay fecha cierta para la negociación. En una ronda de consultas, UNO sondeó la opinión de los gremios docentes sobre este tema. Para el nuevo secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, el anuncio del gobierno sobre la posible fecha para comenzar a discutir la paritaria "es un problema, porque entendemos que para llegar con una propuesta discutida, que independientemente que después se acepte o se rechace, hay que hablar con mucha más antelación. Si efectivamente somos convocados a fines de febrero o marzo, difícilmente tengamos un inicio del ciclo lectivo. Porque materialmente los tiempos no van a dar para dar esa discusión; como se sabe somos un sindicato que a cada propuesta la bajamos para discutir en cada escuela".

Respecto de la pauta inflacionaria de 2018, el sindicalista descartó que vaya a ubicarse en el orden del 15%. "A ello tenemos que sumarle los números finales de diciembre, donde va a haber un desfasaje en 2017 con lo que recibimos de aumento salarial. Si la propuesta es del 15% podemos adelantar que va a haber un conflicto en la provincia de Entre Ríos porque no va a responder de ninguna manera a las demandas del conjunto de los trabajadores de la educación", evaluó.

Pagani señaló que el gremio está a la espera de un estudio de cifras y proyecciones sobre las pautas de inflación que anualmente realiza la CTA nacional. "Por la disparada del dólar y de los precios no hace falta una consultora, sino que basta con ir al supermercado para darse cuenta de que hay un aumento importante", graficó. En su evaluación recordó que en 2016 los trabajadores tuvieron una pérdida importante: "Nunca llegamos a recomponer en la paritaria salarial lo que significó la inflación de ese año", y advirtió que en este escenario una recomposición del 15% "es absolutamente insuficiente".





Sadop y sus expectativas

El secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) Sergio Pesoa, aseguró que las "expectativas siempre son positivas" pero que es muy aventurado dar una opinión en cuanto a porcentajes salariales. "Cuando nos convoquen vamos a ver la propuesta que se realiza. Lo que cuenta es lo que van a ofrecer. Esperamos que compense lo que vayamos a tener como expectativa de inflación", detalló.

En relación al último acuerdo salarial para el sector docente que implicó una suba salarial del 23,5% el dirigente consideró que esa pauta "quedó atrasada, teniendo en cuenta los aumentos reales de la vida cotidiana; faltó un poco".

"Estamos expectantes, y así lo planteamos en la reunión que mantuvimos con la presidenta del Consejo General de Educación (CGE) Marta Landó, advirtiendo sobre la posibilidad de que podría haber un escenario de conflicto. Por eso reafirmo que todo va a depender de lo que ofrezcan", reconoció.

El titular de la organización, en línea con el planteo de Agmer insistió con la idea de que las clases deberían comenzar sin mayores problemas y que lo lógico, en ese caso, es que la convocatoria del gobierno a los gremios sea "en los últimos días de enero o los primeros de febrero".









La Ctera se debatió entre las críticas y las advertencias