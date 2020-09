Agmer advierte que sin paritarias los salarios pierden 19%

Según las estimaciones de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), en estos seis meses los trabajadores estatales perdieron un 19% de la masa salarial, sumado a un 15% durante los cuatro años de gestión macrista.

El último encuentro paritario entre los gremios docentes y el gobierno provincial se concretó el 6 de marzo. Desde ese momento no hubo más avances en la discusión salarial, así como también en lo que respecta a otras demandas laborales. Tampoco se pudo avanzar en la negociación con los sindicatos estatales, que generalmente deben esperar que se resuelva la paritaria docente. Ellos no tuvieron esa posibilidad, ya que la última reunión se remonta a junio de 2019. Nada fue igual por la pandemia.

Esta cuestión fue uno de los ejes centrales de la conferencia virtual que brindó ayer el Frente Gremial que integran, además de Agmer, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA). De esa manera se puso en agenda la falta de convocatoria del gobierno para discutir la pauta salarial, y se informó en relación a los planteos presentados en ámbitos judiciales contra la Ley de Emergencia.

En contacto con UNO, el secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, recordó que en julio se presentó ante la Secretaría de Trabajo un pedido para darle continuidad a la paritaria provincial. “Esa paritaria no fue suspendida ni clausurada, por lo tanto debía reanudarse. Y la respuesta del gobierno, ante dos notas consecutivas, fue que por protocolos del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Dispo) no se podía convocar a una reunión paritaria. Lo cual claramente no se sostiene porque el Poder Legislativo de la Provincia se reúne y aprueba leyes, ¿por qué no se puede tener una reunión paritaria virtual?”, se preguntó el dirigente.

Para Pagani la situación salarial de los trabajadores, medida en función de su ingresos, se ha ido deteriorando y en principio la meta para este año “es no perder respecto a 2020. Se debe gestionar un salario mínimo que esté por arriba de la pobreza. Lamentablemente hay compañeros y compañeras que están por debajo del salario para no ser pobre”.

Sin una convocatoria formal a discutir salarios, la postura de los sindicatos seguirá siendo esperar el llamado. En ese marco, Pagani mencionó las declaraciones del ministro de Economía, Hugo Ballay, quien consideró que los salarios estaban atrasados. “Estaban pensando en una convocatoria. Más de eso no sabemos”, deslizó.

Así las cosas, el sindicato docente seguirá con las jornadas de desconexión virtual, que esta semana será de tres días y seguirá la siguiente con un esquema similar. Luego es probable que la comisión directiva convoque a un plenario para evaluar el resultado de las medidas de fuerza.

La Emergencia en la Justicia

Un frente amplio se abrió en el plano judicial luego de las presentaciones gremiales atacando la legitimidad de algunos artículos de la Ley de Emergencia Solidaria. Concretamente, el Frente Gremial informó que se planteó una medida cautelar para que se suspendan la aplicación de los artículos 4, 5 y 6 hasta tanto se discuta la cuestión de fondo que establece si la Ley N° 10.806 es constitucional. “El camino del artículo 6 va por esa línea, habrá que ver las futuras apelaciones del gobierno. Esa es la expectativa, y estamos convencidos de que tenemos la razón, ya que se violan los derechos adquiridos. Ni hablar de la forma en que se dio el tratamiento y el debate sobre tablas, sin información. Y eso está comprobado en la causa. Los legisladores levantaron la mano sin ningún tipo de información” recalcó Pagani.

La titular del Juzgado Nº 4, Elena Albornoz, convocó mañana a una audiencia a los cuatro gremios y a representantes del gobierno para abordar la acción legal y la medida cautelar.

Qué pasará con las clases

En relación a las perspectivas de volver al aula en lo que queda del ciclo lectivo, el dirigente gremial no fue tan optimista teniendo en cuenta el dinamismo de la pandemia. “En una opinión concreta, y no por no tener la voluntad de hacerlo, sino porque la pandemia demostró que es muy dinámica y muy cambiante, y que los escenarios que hoy parecen probables mañana no lo son. Por junio se planteaba que volver a clases en el ámbito rural era inminente, y empezaron a suceder contagios en cuanto a colonia y pueblo pequeño o aldea entre Paraná y Diamante, con muchísimos contagios, lo que echó por tierra esa teoría. Es muy difícil saberlo”, explicó Pagani.