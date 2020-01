Agencias de viajes de Paraná se movilizarán contra el impuesto del 30% al dólar

En contra del impuesto del 30% a la compra de dólares, que manifiestan derrumbó las ventas de paquetes, las agencias de viajes de Paraná se unirán en un reclamo y manifestación mañana frente a Casa de Gobierno.

Se trata de una medida autoconvocada de un sector que ha venido creciendo sostenidamente en los últimos años, y que sólo en la capital provincial cuenta con unas 27 empresas y más de 60 trabajadores.

La protesta está en sintonía con otras localidades del país, que en los últimos días también ya habían expresado su rechazo a la decisión de la nueva administración nacional.

Juan Solari, de la agencia de viajes y turismo Altas Barrancas, indicó a UNO que detrás de las empresas y los empleados se convoca a quienes quieran sumarse, bajo el lema Vos querés viajar, nosotros queremos trabajar. Acompañanos. Será mañana, a partir de las 13, frente a Casa de Gobierno.

“Es un reclamo autoconvocado. Oficialmente no lo promueve ninguna asociación o federación”, indicó. De todos modos, mencionó que la Federación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (Faevyt) y entidades pymes están tratando de llegar a un acuerdo conciliatorio para que estas empresas no resulten tan afectadas por el impuesto.

Según estimaciones, fruto de la crisis, de 2018 a 2019 las ventas cayeron en aéreos un 40% aproximadamente; mientras que en paquetes terrestres se derrumbó un 60%. “Con esta nueva modalidad, quedamos al borde de la desaparición”, acotó.

Según indicó, la protesta busca visibilizar la situación. “Es para que las agencias y los pasajeros no se vean tan perjudicados, y para que se resuelva rápido el tema de la aplicación de la normativa. Estamos desde el 23 de diciembre aguardando, sin poder concretar ventas, con mucha incertidumbre”. Y agregó: “Hace casi un mes que salió la ley y aún no están claras las reglas de juego. Sin ventas no se pueden pagar sueldos, impuestos, alquileres”.

El segmento comercial atraviesa una parálisis debido a las dudas acerca de cómo aplicar el impuesto al dólar, y por esa situación, sostienen que los clientes prefieren esperar a que se sepa con claridad cómo funcionará el recargo.

En los últimos días se han dado manifestaciones y protestas del sector en ciudades como Córdoba, Río Cuarto, San Luis, La Plata, entre otras. En Santa Fe también se concentrarán mañana a las 13 frente al Centro Español.

En los balances afirman que la venta de viajes al exterior disminuyeron casi a cero desde la sanción de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva (N° 27.541). Las salidas que se observan este verano corresponden a paquetes ya abonados o acordados meses atrás.

Ayer se daba a conocer que el “dólar tarjeta” alcanzaba ya los 90 pesos. Se trata de la forma en que se denomina al valor resultante de aplicar sobre la cotización del dólar oficial las tasas de percepción de impuestos que dispone la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre operaciones de turismo en el extranjero.

Entre otros puntos, las agencias de viajes piden un “trato justo y en igualdad de condiciones” en la competencia con las agencias virtuales, que tienen menos cargas impositivas y sociales.