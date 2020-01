Afirman que por "falta de sistema" no pagan las asignaciones de Anses

En la Redacción de UNO se recibieron llamados donde se daba cuenta de la dificultad que estaban teniendo algunos titulares de asignaciones familiares por hijo que brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para cobrar el beneficio en la sede central del Correo Argentino en la ciudad de Paraná. Uno de los afectados contó que al concurrir al organismo esta semana le explicaron que “se había caído el sistema. Al parecer se rompió el servidor y estaban esperando que sea reparado”.

La misma persona, que se comunicó con este medio, dijo que realizó esa gestión el 15 de enero, y que el problema ya llevaba al menos una semana. El empleado del Correo le aconsejó que tratara de cobrar el beneficio en la sucursal de avenida Almafuerte, pero en ese lugar se encontró con una respuesta negativa. “Ellos nos dijeron que no puede pagar. Lo mismo le explicaron a otras personas que se habían acercado hasta esa sucursal”, se indicó.

Según trascendió, esta situación se extendería a los beneficios que paga el organismo nacional, es decir además de la Asignación Universal de Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación Familiar por Nacimiento y Adopción, entre otros.

De esta manera se generó la incertidumbre respecto de cuándo se iba a solucionar el problema técnico, teniendo en cuenta la importancia que reviste este ingreso económico para muchas familias de nuestra ciudad.

“El empleado que nos atendió dijo que hasta que no se repare el sistema no se podía pagar la Asignación. A todas las personas que están yendo le informan lo mismo. No sabemos nada más que eso, solo resta esperar que se solucione. Como te dije, fuimos a la sucursal Almafuerte, pero nos explicaron que ellos no podían pagar el beneficio”, planteó la persona damnificada ante la requisitoria de UNO.