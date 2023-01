Afirman que está paralizada una causa por presuntas estafas

Un grupo de familias sigue esperando que la Justicia entrerriana reaccione ante las múltiples denuncias contra Emanuel Meglio, el empresario acusado por reiteradas estafas al incumplir con contratos que preveían las construcción de cabañas que nunca se terminaron. La causa se conoció en UNO en noviembre de 2021 y desde la primera denuncia son pocos los avances que se han registrado. Víctor Albornoz, uno de los damnificados, recordó que el expediente está a cargo de la fiscal auxiliar de Federación, Fanny Kern. Explicó que una de las últimas medidas de prueba se realizó entre septiembre y octubre de 2022, para constatar que las obras no se habían ejecutado. “Nuestro abogado afirma que está todo dado para que lo imputen a Meglio. Todo el tiempo en que se demora el proceso, da la posibilidad al delincuente de acomodar todas sus cosas, para no tener nada a su nombre. Por esta razón no podemos iniciar una demanda civil”, cuestionó en una entrevista con este medio.

En lo que va del proceso, Albornoz en su condición de querellante, presentó los contratos celebrados con Meglio, recibos, certificaciones de obras y las firmas certificadas por una escribana pública. “Le entregué 13.000 dólares y hoy si me devuelve 2.500 dólares es la misma plata. Pero me van a faltar toda la otra cantidad de dólares”, dijo con resignación.

Daños y perjuicios

Luis Cattaneo es otra de las víctimas de la maniobra de la empresa con sede en la ciudad de Federación y que según diferentes testimonios sigue ofreciendo viviendas en las redes sociales. “Por esto tengo problemas cardíacos, esto es una amargura”, sostuvo para dar cuenta de una verdadera pesadilla. En su caso acordó con Meglio la construcción de una cabaña prefabricada, con el pago de una suma de dinero por adelantado, aunque nunca pudo cumplir el sueño de la casa propia.

En la etapa preliminar de la causa, cuando todavía se tramitaba en Paraná, Meglio estuvo detenido un día en la Alcaidía de Tribunales. Luego se fueron acumulando las denuncias, por lo que se decidió unificarlas en un solo expediente que se tramita en la Fiscalía de Federación. Ante la falta de respuestas por parte de la Justicia, Albornoz dijo que viajó hasta esa localidad para entrevistarse con la fiscal Kern. “Me dijo que están trabajando. Pero ¿hasta cuándo esperamos? Queremos alertar al Procurador General de esta situación en la cual no pasa nada, mientras esta persona sigue cometiendo delitos y sin ningún tipo de problema. Estuve en la puerta de Fiscalía y él pasa en la camioneta llevando madera. Quedamos a la espera de que lo imputen y eleven el caso a juicio. ¿Para qué? Y por lo menos para recuperar algo”, advirtió.

Cattaneo todavía se lamenta por la forma en que fue engañado por el responsable de la firma Log Homes. “Tengo recibos de haberle entregado dinero y aparte transferencias bancarias a nombre de un corralón de Federación. Busqué esa documentación en el banco”, precisó. Entre las pruebas que registró Albornoz, están en su poder las fotos del traslado en camiones de materiales del mismo corralón.

“No tenemos ningún tipo de posibilidad de información y así todo obtenemos la información. No puede ser que Fiscalía no tenga esa información, con todos los recursos que tienen no puedan investigar a la mujer de Meglio, al suegro de Meglio. No los puedo denunciar porque el contrato lo hice con Meglio: el suegro de Meglio está en todas las publicaciones de la página”, precisó Albornoz.

De ese modo resaltó que en la demanda penal fueron denunciados el ingeniero César Schubert –suegro de Meglio– y su hija Brunilda.

“Nadie investiga nada, sobre todo a la mujer, quien tiene todos los bienes, las camionetas, propiedades. Meglio tiene muchos bienes a nombre de la mujer. Está preparado para delinquir, está preparado para estafar. Si nosotros con pocos recursos podemos saber eso y lo tenemos constatado, ¿que más podemos hacer?”, enfatizó.

Pedido al Procurador

Los damnificados ante una problemática que les está causando daños irreparables en el plano familiar, están solicitando la intervención del Procurador General, Jorge Amilcar García. “Tiene que ver lo que está sucediendo con esta causa, porque sino se actúa en los espacios correspondientes, vamos a tener que ir cada vez más arriba, hasta ver quien responde a todos los damnificados. Porque no es una sola persona reclamando y no es algo del fuero Civil, esto ya es penal; es otra cosa. Y seguimos esperando”, agregó Albornoz.

En otra intervención exigió que se haga Justicia, y que para ello suceda Meglio “debe devolver lo que robó a cada uno de los damnificados. Y podemos probar que nos estafó, sea Meglio, sea Schubert o la mujer. Quien sea, debe pagar lo que robaron porque la mujer está andando en una camioneta O kilómetro, que debe valer hoy 15 millones de pesos. ¿Cómo hace para tener un vehículo de 15 millones de pesos una persona que está a cargo de una verdulería. Hay algo que no cierra”.

De la misma forma alertó que Meglio operando con su empresa, con la misma mecánica de ofrecer cabañas a cambio de un pago por adelantado. “Ahora se dedica a hacer piletas. Pide un 50% o un 60% de anticipo y la persona paga de buena fe .

El abogado Andrés Messina es el abogado que representa al querellante Víctor Albornoz. “Se llevó a cabo la apertura de causa por más de diez hechos y por el momento no hay más que eso, salvo un allanamiento y algunas constataciones que se ordenaron, pero la mayor parte de la prueba fue aportada por los damnificados, contratos, recibos de pago, testigos”, señaló.

“Han aportado gran cantidad de evidencia, pero hasta ahora la Fiscalía de Federación no avanza, inclusive en otro caso se perdió la posibilidad de recuperar un automóvil que fue entregado como parte de pago de las cabañas”, advirtió.

Por lo pronto, el paso del tiempo es el mayor enemigo de los damnificados.