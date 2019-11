Afirman que el precio de la nafta sigue desfasado entre un 10% y un 15%

Por el incremento del precio de los biocombustibles dispuesto en el Boletín Oficial, la actualización de los impuestos internos y también por el desfasaje del valor en relación a la inflación, desde la 0 hora de mañana volverán a subir las naftas.

Será la tercera suba en prácticamente un mes, y llegará luego del ajuste al iniciarse noviembre, y otro hace 15 días al expirar el congelamiento por 90 días que el gobierno nacional había dispuesto tras las elecciones PASO.

La variación exacta solo la saben las petroleras, que son las que fijan los precios en surtidores. De todos modos, se estima que podría ser no menor al 3%, y significaría una modificación de los distintos tipos de combustibles, entre 2 o 3 pesos: así, las naftas premium se encaminarían hacia los 65 pesos, y la súper ya empezaría a alcanzar los 60 pesos.

“La gente ha cambiado comportamientos; en lugar de llenar, carga un monto fijo cuando va necesitando. Y además cayó fuerte el consumo de los combustibles premium”, admitió Mario Amado, titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos. Ante la consulta de UNO, sostuvo que en lo que va del año la suba de combustibles ha sido del 32% al 34%, mientras que la inflación superó el 50%. “Por lo tanto se está reclamando llegar a esos niveles. El desfasaje sería del 10% al 15%”, opinó.

Si bien los estacioneros recién sabrán la modificación real cuando las petroleras notifiquen minutos antes de la aplicación del cambio, Amado indicó que la variación por los impuestos no alcanza a 1 peso, pero seguramente las empresas productoras aprovecharán para reducir los márgenes perdidos, por ejemplo con diferimientos de impuestos que hubo meses atrás.

El incremento no varía la situación que atraviesan unas 200 estaciones de servicios en la provincia, la mayoría pymes familiares históricas. “Tenemos miedo de que metan un congelamiento por un tiempo, sin tener en cuenta que nuestros costos crecieron un montón en relación a la inflación. El gran problema de estos tres meses de precios congelados es que la inflación creció, también nuestros costos, pero no el precio en los surtidores, y nosotros tenemos rentabilidad por una comisión que no se mueve, y los precios en surtidores los fijan las petroleras”, acotó.

En cuanto al servicio, persisten las dificultades de abastecimiento de las estaciones ya que se mantiene la entrega por cupos, con la misma cantidad de combustible que hace un año, o eventualmente un 85% de ese stock, a precio congelado.

“Hoy se observan quiebras de gasoil o euro por actividad de la cosecha. Entonces hay estaciones en zonas productivas que se quedan sin combustibles. También pasó con la Fiesta de Disfraces: pese a la mayor demanda que preveíamos, las petroleras no lo tuvieron en cuenta. En otros años, mandaban más”, explicó. El cuadro comercial es extraño: “Es ver quién vende menos, para no perder plata. Es la negación de la actividad comercial. Las pymes estamos en una situación límite como consecuencia de tener congelados los ingresos, y los egresos al ritmo de la inflación”.

Finalmente informó que el sector empresarial pyme aguarda alguna compensación de las petroleras. “Los acuerdos los hace el Gobierno con las petroleras. Queremos plantear y avisar sobre estas dificultades, ya que se presentaron propuestas a las nuevas autoridades sobre temas pendientes para que no se sigan cerrando estaciones”, mencionó Amado, y detalló que en relación a costos e ingresos, las cámaras de estaciones están en juicio con las cámaras de tarjetas de crédito por las comisiones bancarias y los plazos de acreditación de fondos”