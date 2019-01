Afirman que el 70% de los varones incumplen con la perimetral

La titular de la Red Alerta de Entre Ríos, Silvina Calveyra, se expresó públicamente sobre el femicidio de Agustina Imvinkelried, el octavo en lo que va del año en nuestro país y que conmocionó a la localidad de Esperanza, en la provincia de Santa Fe.

En diálogo con el programa Puntos Comunes que se emite por LT39 Radio Victoria, la militante afirmó que el 70% de los hombres con órdenes de restricción de acercamiento no cumplen con la medida. "Esta situación se mantiene y se ha profundizado. Haciendo referencia a nuestra provincia. La Fiscalía desde la Procuración han determinado que las medidas no se cumplan, y al dar el primer aviso deben ser detenidos, lamentablemente el violento o quien comete un delito contra la integridad sexual son perversos, no cumplen con las medidas de restricción. Cuando no se cumplen debemos profundizar en qué hacemos: hoy en la provincia está impulsada la pulsera de monitoreo para cuando suceden este tipo delitos, donde la víctima tiene un riesgo muy alto", detalló.

Al reflexionar sobre el caso de Agustina consideró que se trata de "un crimen de odio, donde se considera a la mujer un objeto, una cosa y que creen que somos de su propiedad". Y a continuación recordó los casos de femicidios que conmovieron a la provincia de Entre Ríos: "A Priscila Hartman, a Micaela García, Gisela y Josefina López. Todas fueron asesinadas de la forma más aberrante. Con todo lo que se viene desarrollando y en esto de concientizar y prevenir los hechos siguen sucediendo. La violencia está en distintas formas y en distintos ámbitos".

Del mismo modo cuestionó el recorte presupuestario a nivel nacional para políticas para prevenir la violencia de género. "Se destinarán 11 pesos por mujer y con eso no alcanza", objetó.





Nuevo femicidio en Gálvez

Cuando apenas pasaron horas de la inhumación del cuerpo de Agustina Imvinkelried, y a poco de las marchas que se realizaron en Santa Fe, Esperanza, Rosario y en Paraná, por parte de los diferentes colectivos feministas en reclamo por el asesinato de la adolescente de 17 años en Esperanza, se conoció ayer por la tarde la muerte de una mujer (D.M.L.C. de 39 años) víctima de violencia de género.

El hecho se produjo en la cuidad de Gálvez, casi 90 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Fe. En esa localidad, la central del Comando Radioeléctrico de la policía recibió un llamado telefónico en el que un hombre manifestaba haber matado a su pareja. Dio el domicilio (Liniers al 900) y pidió que lo vayan a buscar.

Al lugar llegaron los patrulleros y allí encontraron al hombre (J.E.T., de 50 años) sentado junto a la mesa del comedor y, a su lado, una mujer con el rostro ensangrentado pero aún con signos vitales. Había recibido un fuerte golpe en la cabeza con una maza.

Enseguida se dio aviso al servicio de emergencias Sies 107, que la trasladó a un sanatorio local donde se constató que presentaba muerte cerebral con pérdida de masa encefálica. Allí la estabilizaron y decidieron su urgente traslado al Hospital Cullen de Santa Fe, donde falleció poco después producto de un paro cardiorrespiratorio, publicó El Litoral.

Mientras, el sujeto fue trasladado a una comisaría, aunque al ser interrogado por sus datos filiatorios no expresó palabra alguna, encontrándose en aparente estado de shock. El fiscal Jorge Nessier dispuso que quede detenido, según la información proporcionado por el medio santafesino.