Desde hace una semana referentes del Sindicato de Camioneros mantienen un conflicto en el ingreso a una de las plantas de un frigorífico de pollos de Racedo, que pertenece al Grupo Motta y en la cual trabajan unos 700 empleados, condicionando el paso de los camiones que llevan pollos y gallinas para faenar y les solicitaron a los choferes el "libre deuda sindical".

Los que contaban con esta documentación pudieron pasar. Los que no, se quejaron por distintos medios: "En Racedo se paró la faena de gallinas y pollos por los empleados de Moyano. Ya van tres días y es un desastre, con pollos que están en las jaulas de los camiones", denunció el sábado uno de los damnificados por la medida y mencionó que se trata de un "apriete".

Si bien el accionar apunta a las empresas de transporte, también afecta a los trabajadores del frigorífico en sí, que dependen de la entrada de animales para la faena. Desde el Sindicato de la Carne Filial Diamante-Crespo expusieron la situación: "Desde el jueves 28 se está haciendo un control de los camiones que ingresan a las plantas del Grupo Motta, con la dirigencia del Sindicato de Camioneros de Entre Ríos a la cabeza. Se verifican, según informaron, las condiciones de trabajo de los choferes que entran con su unidad a la planta de Racedo, planteándose supuestas irregulares detectadas".

Elbio Schaab, secretario general del gremio que nuclea a los trabajadores de la carne en la zona, refirió: "No es nuestro deber tomar postura en este caso, del que estamos ajenos, pero sí queremos manifestar nuestra preocupación por una situación que empieza a perjudicar los intereses de los trabajadores a los que nosotros representamos en el Sindicato. Más allá del conflicto que tiene el gremio de los Camioneros con el Grupo Motta, están afectando a nuestros trabajadores, lo que no nos parece correcto".

En este marco, comentó que el martes pudieron cumplir con sus tareas los trabajadores de un solo turno. Otro grupo, de unas 120 personas, no pudo desarrollar su labor habitual por no contar con mercadería a raíz de esta situación. "Esto es entre los transportistas y camioneros, que tienen derecho a realizar sus acciones, pero estamos en el medio muchos trabajadores que queremos trabajar sin que se venga abajo nuestro salario a fin de mes, porque ganamos según las horas que hagamos. Si por algún motivo trabajamos menos, no percibimos el sueldo habitual, que nos corresponde y lo necesitamos. El martes ya nos perjudicó trabajar cinco horas menos. Con la situación del sector y del país, en un contexto muy complicado, nosotros tenemos que producir para que esto siga", dijo a UNO.

El dirigente también comentó que están llevando adelante reuniones con ambas partes para pedir que destraben el conflicto. "Si eso no pasa, analizaremos los pasos a seguir", aclaró.

Asimismo, instó a las autoridades gubernamentales a que intervengan y expresó: "Esperamos que el gobierno provincial o la Secretaría de Trabajo se pongan en campaña a través de sus funcionarios y que colaboren para que esta situación se resuelva rápido y nos afecte lo menos posible".

Consultado por la situación, Luis Braun, referente del sindicato de Camioneros en Crespo, explicó a UNO: "En diciembre se firmó un acuerdo entre Camioneros y Motta como empresa solidaria, y venimos a constatar que todas las empresas que vienen al frigorífico tengan el libre deuda sindical. Ahora las empresas de transporte están regularizando y retiraron el libre deuda en Paraná y están entrando normalmente, que era la idea: ver quién tenía el libre deuda y los que no, que regularizaran. Acá no hay ningún conflicto".

Si bien sostuvo que solo está autorizado a hacer declaraciones Jorge Ávalos, el secretario general del gremio en Entre Ríos, Braun, defendió el accionar que están realizando: "En ningún momento molestamos a nadie, estamos haciendo el trabajo de relevamiento de los choferes que ingresan a la planta tanto con pollo vivo como congelado". Y contrario a otros testimonios, sostuvo que "nunca se cortó la circulación" y que "en ningún momento se constató de que no pudiera entrar algún camión a faena".

Por su parte, Oscar Balla, secretario de Trabajo de la Provincia, comentó a UNO que desde el Sindicato de la Carne hicieron una presentación en el organismo al verse afectado el sector de los trabajadores avícolas de las plantas del Grupo Motta debido a las acciones del Sindicato de Camioneros, y adelantó que ambos gremios fueron convocados mañana para participar de una audiencia: "Si bien Camioneros ha dejado bien en claro que no es un problema con la empresa Motta, se va a tratar de acercar a las partes para que no se vea afectada la gente que está trabajando en la faena dentro del frigorífico", señaló.

Acerca de la polémica medida llevada a cabo por Camioneros, Balla aseguró que el sindicato dirigido a nivel nacional por Hugo Moyano "cuenta con una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación que especifica que pueden solicitar el libre deuda a las empresas que tienen el transporte de carga": "Es una resolución muy cuestionada, pero existe, por lo que pueden requerir este comprobante a los transportistas", refirió, y comentó que frente a este hecho hubo propietarios de las empresas de transporte que ya regularizaron su situación.