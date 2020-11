Aeródromo de Concepción todavía espera una pista asfaltada

De forman conjunta han recuperado la infraestructura edilicia a través de refacciones y modernización de los espacios de espera y comunicaciones, como así también realizan trabajos de mantenimiento general del lugar.

aeródromo.jpg El aeródromo de Concepción todavía espera por una pista asfaltada

Sebastián Trussi, jefe del aeródromo por parte del municipio, confirmó que se están llevando adelante una serie de trabajos, tanto en el predio como en las instalaciones y en la pista. Por ahora no está dentro de los planes la añorada pavimentación de los 1.200 metros que tiene la pista actual.

“Se está finalizando la primera etapa del balizamiento y estamos próximos a empezar la segunda. Además, se está trabajando en un plan de reiluminación con personal de Electrotecnia de la Municipalidad. Se colocarán luminarias en la plataforma, parte del parque y entrada”, detalló.

“Estamos evaluando también trabajar sobre la pista, hacer un tratamiento de suelo porque tiene algunas deformidades y no queremos que se profundicen y generen espejos de agua, sería peligroso” agregó en este aspecto puntual.

Una necesidad

En abril de 2019 se dio una situación crítica que motivó el airado reclamo de muchos sectores que pidieron establecer como una prioridad el asfaltado de la pista de aterrizaje.

En aquel momento se perdió la oportunidad de trasladar un corazón a un paciente en emergencia que esperaba el órgano en Buenos Aires. El incidente se produjo debido a que el tipo de aeronave que se disponía en ese momento en la Clínica Favaloro no podía aterrizar en el aeródromo de Concepción, ya que se trataba de una nave a turbina, y este tipo de aviones solo pueden operar en pistas asfaltadas.

Según se consignó, el mal estado de la pista en Gualeguaychú, solo dejaba como alternativa la pista de Concordia, pero la distancia era muy larga y los tiempos no dieron para el traslado del órgano.

El referente del Cucaier en Concepción del Uruguay, Carlos Casas, lamentó entonces seguir padeciendo este problema de la falta de una pista asfaltada que sin dudas cada vez se hace más necesaria, sobre todo cuando de esto depende una vida.

“Yo no sé de quién depende, si es a nivel local, provincial o nacional, pero es tiempo de tomar la decisión de que una ciudad como Concepción del Uruguay pueda tener una pista en condiciones como para recibir cualquier tipo de avión. No se trata ya de tener en cuenta únicamente los operativos de ablación, que podemos tener 10 o 12 por año, es la población de toda esta región la que requiere de la posibilidad de contar con un avión sanitario que permita el traslado urgente de un paciente. Es una pena que la ciudad pueda contar con un equipo que lleva 20 años de capacitación, trabajo y experiencia y no poder completar la tarea de forma óptima por cuestiones ajenas”, había señalado entonces el doctor Casas.

La situación continúa igual que entonces.